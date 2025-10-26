La Izquierda se consolida como tercera fuerza del país: el abrazo entre Myriam Bregman y Nicolás Del Caño
Tras las elecciones legislativas nacionales, los principales referentes del Frente de Izquierda celebraron los resultados que les da presencia en el Congreso.
Este domingo 26 de octubre, se llevaron a cabo las elecciones legislativas nacionales, con un claro ganador: el espacio de La Libertad Avanza, que se alzó con casi el 41% de los votos del electorado argentino. Esto, por supuesto, le permite una mayor gobernabilidad a Javier Milei, que ahora intentará impulsar -probablemente con éxitos- las reformas tributaria, previsional y laboral, afectando al país entero.
Sin embargo, una de las fuerzas que también celebró los resultados fue el Frente de Izquierda, que nuevamente se consolida como la tercera fuerza del país. De hecho, en sus redes sociales expresaron su alegría tras lo obtenido: "¡La izquierda es tercera fuerza en la Provincia de Buenos Aires! 3 bancas para el Frente de Izquierda en el Congreso Nacional para las peleas que se vienen. Ingresan @MyriamBregman con 9,08%, @NicolasdelCano y @RominaDelPla renuevan sus bancas".
Al advertir cómo fue el escrutinio, Bregman y Del Caño se estrecharon en un fuerte abrazo que quedó impregnado en redes. Mirá:
Virginia Gallardo dio la sorpresa en Corrientes y logró una banca en Diputados
El escrutinio provisorio de las elecciones legislativas nacionales en Corrientes, con el 97,38% de las mesas computadas, arrojó un resultado histórico para La Libertad Avanza. La fuerza liderada por Javier Milei consiguió el 32,58% de los votos y logró colocar en el Congreso a la mediática Virginia Gallardo.
La distribución de las tres bancas en juego quedó equilibrada entre las principales alianzas: Vamos Corrientes, el frente oficialista provincial, se impuso con el 33,83% y retuvo una banca con Diógenes González como representante. La Libertad Avanza obtuvo la segunda banca con Virginia Gallardo y el 32,58% de los votos, mientras que Fuerza Patria, el espacio peronista, logró el 28,50% y se aseguró la tercera banca con Raúl “Rulo” Hadad.
La irrupción de La Libertad Avanza en Corrientes fue una de las novedades más destacadas de la jornada electoral. El espacio quedó a solo 1,25 puntos porcentuales de la coalición del gobernador Gustavo Valdés, consolidándose como segunda fuerza y desplazando al peronismo al tercer lugar.
La jornada transcurrió en un clima de calma y sin incidentes. El secretario electoral del Juzgado Federal de Corrientes, Juan José Ferreyra, informó que la participación alcanzó el 59,75% del padrón, tras una afluencia inicial baja del 47% registrada a las 17. “La gente nos decía que fue una jornada muy tranquila, muy normal, y eso es lo mejor que puede pasar en una elección”, destacó el funcionario en diálogo con radio Continental Corrientes.
Un nuevo escenario político en la provincia
El desempeño de La Libertad Avanza marca un punto de inflexión en la política correntina, donde el oficialismo provincial venía dominando sin sobresaltos en los últimos comicios. El ascenso de la lista encabezada por Virginia Gallardo confirma la expansión territorial del espacio libertario y anticipa un nuevo mapa político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
