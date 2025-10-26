La Izquierda se consolida como tercera fuerza del país: el abrazo entre Myriam Bregman y Nicolás Del Caño

La distribución de las tres bancas en juego quedó equilibrada entre las principales alianzas: Vamos Corrientes, el frente oficialista provincial, se impuso con el 33,83% y retuvo una banca con Diógenes González como representante. La Libertad Avanza obtuvo la segunda banca con Virginia Gallardo y el 32,58% de los votos, mientras que Fuerza Patria, el espacio peronista, logró el 28,50% y se aseguró la tercera banca con Raúl “Rulo” Hadad.

La irrupción de La Libertad Avanza en Corrientes fue una de las novedades más destacadas de la jornada electoral. El espacio quedó a solo 1,25 puntos porcentuales de la coalición del gobernador Gustavo Valdés, consolidándose como segunda fuerza y desplazando al peronismo al tercer lugar.

La jornada transcurrió en un clima de calma y sin incidentes. El secretario electoral del Juzgado Federal de Corrientes, Juan José Ferreyra, informó que la participación alcanzó el 59,75% del padrón, tras una afluencia inicial baja del 47% registrada a las 17. “La gente nos decía que fue una jornada muy tranquila, muy normal, y eso es lo mejor que puede pasar en una elección”, destacó el funcionario en diálogo con radio Continental Corrientes.

Un nuevo escenario político en la provincia

El desempeño de La Libertad Avanza marca un punto de inflexión en la política correntina, donde el oficialismo provincial venía dominando sin sobresaltos en los últimos comicios. El ascenso de la lista encabezada por Virginia Gallardo confirma la expansión territorial del espacio libertario y anticipa un nuevo mapa político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.