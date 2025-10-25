Veda electoral: qué hacen los candidatos en la previa a las elecciones del domingo
Entre tiempo libre con familia y la organización de los fiscales para la jornada electoral, los candidatos porteños y bonaerenses aguardan por el domingo.
En plena veda electoral, los candidatos presentados por los diferentes frentes y partidos se ven obligados a recluirse hasta el domingo en la vida familiar, con allegados y amigos o en sus habituales actividades profesionales, cuando no de ocio para recuperar algo de tranquilidad en medio del estrés general.
Por ejemplo, el primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, dijo a medios televisivos que está “muy tranquilo” y “en modo descanso” junto a su familia en Tigre, donde votará el domingo.
“Todos estamos en modo descanso, familia y amigos”, declaró por su parte Margarita Stolbizer, candidata bonaerense por Provincias Unidas, mientras que su compañero Florencio Randazzo se trasladó a Chivilcoy, de donde es oriundo, para compartir horas de relajación junto a la familia y amigos.
El primer candidato a diputado de la misma fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau, visitó el viernes a los militantes y el sábado lo pasa en familia, junto a su esposa Carla Peterson y su hijo Gaspar.
Itai Hagman, candidato de Fuerza Patria, terminó la semana dando clases en la Universidad Nacional de Avellaneda, para arrancar el finde en familia y repasando la organización de los fiscales con la mira puesta en las legislativas.
Los candidatos y dirigentes de la Coalición Cívica pasaron la jornada de veda electoral con un almuerzo en Palermo, donde estuvieron Hernán Reyes, Cecilia Ferrero, Marcela Campagnoli y Claudio Cingolani, además del presidente del partido, Maximiliano Ferraro, y el exlegislador Fernando Sánchez.
En el caso del Frente de Izquierda, la candidata a diputada por la Ciudad Myriam Bregman está siguiendo de cerca la detención de los activistas en Mendoza, donde una de las detenidas es militante del PTS, además de ayudar con la organización del operativo de fiscalización, al igual que su compañero Nicolas del Caño, primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires.
En el caso de Ricardo Alfonsín, candidato por Proyecto Sur, pasa el sábado en su casa: desayunó con su esposa Cecilia y luego estuvo con su hijo “Titico” Ricardo (quien lo asesoró en la campaña) y su nieta Clementina.
