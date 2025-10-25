Veda electoral: qué hacen los candidatos en la previa a las elecciones del domingo

candidato itai hagman Itaí Hagman dio clases en la universidad.

Los candidatos y dirigentes de la Coalición Cívica pasaron la jornada de veda electoral con un almuerzo en Palermo, donde estuvieron Hernán Reyes, Cecilia Ferrero, Marcela Campagnoli y Claudio Cingolani, además del presidente del partido, Maximiliano Ferraro, y el exlegislador Fernando Sánchez.

En el caso del Frente de Izquierda, la candidata a diputada por la Ciudad Myriam Bregman está siguiendo de cerca la detención de los activistas en Mendoza, donde una de las detenidas es militante del PTS, además de ayudar con la organización del operativo de fiscalización, al igual que su compañero Nicolas del Caño, primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires.

En el caso de Ricardo Alfonsín, candidato por Proyecto Sur, pasa el sábado en su casa: desayunó con su esposa Cecilia y luego estuvo con su hijo “Titico” Ricardo (quien lo asesoró en la campaña) y su nieta Clementina.

candidato ricardo alfonsin Ricardo Alfonsín junto a su nieta.