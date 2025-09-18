La Justicia advierte sobreprecios y direccionamiento en contratos entre Andis y la Suizo Argentina

Uno de los principales obstáculos que enfrenta la Justicia es que, hasta ahora, no pudo acceder al contenido de los celulares de los hermanos Kovalivker. El análisis forense de esos dispositivos es considerado “clave” para confirmar si existió un esquema de retorno de dinero a cambio de adjudicaciones con supuestos sobreprecios y para reconstruir posibles redes de complicidad dentro del organismo.

Mientras tanto, Spagnuolo, quien al asumir había declarado un patrimonio de apenas 25 mil dólares y en cuyo domicilio se encontraron 80 mil dólares y 2.000 euros en efectivo, sigue sin designar nuevo abogado. Esta situación genera “incertidumbre” sobre sus próximos movimientos, especialmente la posibilidad de que se presente como imputado colaborador y aporte información sobre el “sistema de coimas” y sus posibles ramificaciones en el “círculo más estrecho del gobierno de Javier Milei”.

La causa, que combina análisis contable, revisión de contratos y pericias pendientes sobre los dispositivos de los Kovalivker, busca determinar el alcance de las irregularidades y si existió un mecanismo sistemático para favorecer a determinados proveedores a cambio de beneficios económicos.