La Justicia condenó al Estado por tener a una abogada casi 17 años en negro

Entre 2004 y 2010, la relación laboral fue canalizada a través de convenios con universidades nacionales, aunque quedó acreditado que la abogada nunca prestó servicios para esas instituciones, sino que continuó trabajando exclusivamente para el Estado.

Desde 2010, el vínculo se formalizó mediante contratos de locación de servicios, con una dedicación de 40 horas semanales. C.A. percibió su remuneración a través de recibos emitidos por el entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La relación se dio por finalizada en enero de 2017, cuando el Estado decidió no renovarle el contrato.

Ante el reclamo judicial, el Estado negó la existencia de una relación laboral estable, pero el juez Salmain rechazó todos los argumentos de la defensa y sostuvo que hubo un uso indebido de contratos temporarios para cubrir funciones permanentes dentro de la administración pública.

Finalmente, el juez concluyó que correspondía una reparación económica y ordenó al Estado Nacional a pagarle a la abogada una indemnización calculada sobre la mejor remuneración del último año de trabajo, con intereses desde enero de 2017.