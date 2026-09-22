"Rascarme el ombligo": diputado de Entre Ríos desmintió fake pero reveló el particular uso de su birome
Tras la difusión masiva de un video en redes sociales con duros y falsos señalamientos, Juan Manuel Rossi emitió un descargo en el que dio muchos detalles.
Una insólita controversia se apoderó de las redes sociales en las últimas horas, obligando al diputado provincial de Entre Ríos, Juan Manuel Rossi, a salir a dar explicaciones públicas luego de la viralización de un video grabado al interior del recinto legislativo junto a una interpreción falsa.
Las imágenes, que rápidamente generaron especulaciones y acusaciones cruzadas por parte de usuarios, derivaron en un fuerte cruce político, con una revelación que no tardó también en volverse viral.
Ante los señalamientos que intentaron vincularlo con el consumo de sustancias, Rossi utilizó su cuenta oficial de X (ex Twitter) para adjuntar el material original y aclarar de manera tajante lo sucedido.
El descargo del diputado de Entre Ríos que se volvió viral por una fake news
"Estoy siendo víctima de una operación en redes en donde intentan dañar mi imagen diciéndome 'falopero'. En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo", expresó con indignación el legislador.
Lejos de dejar pasar el episodio, el diputado adjudicó la viralización a una maniobra coordinada y apuntó directamente contra sectores de la oposición provincial. "Son los mismos operadores berretas del PJ kirchnerista que se dedican a hacer operaciones contra el gobernador de nuestra provincia y sus funcionarios", disparó.
En la misma línea, Rossi redobló la apuesta y propuso un desafío público para zanjar las sospechas: llamó a someterse a "un examen toxicológico".
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