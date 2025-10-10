La Libertad Avanza apeló el fallo que rechaza reimprimir boletas en Buenos Aires: amenazan con ir a la Corte

El espacio argumentó que la negativa vulnera el derecho de los ciudadanos a votar de manera informada consagrado en los artículos 1, 37 y 38 de la Constitución Nacional y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Finalmente, La Libertad Avanza pidió a la Cámara Nacional Electoral que revoque la decisión del 9 de octubre, habilite días y horas inhábiles para resolver con urgencia y ordene la reimpresión de las boletas con la lista actualizada. Además, hizo reserva del caso federal para recurrir, si fuera necesario, ante la Corte Suprema.

El juez Ramos Padilla explicó por qué es "imposible" la reimpresión de boletas

Fue el juez federal Alejo Ramos Padilla quien brindó más detalles sobre la decisión que representa un duro revés para las aspiraciones de los patrocinados por Javier Milei, al destacar que el “plan” del Gobierno para imprimir 15 millones de boletas que, en la práctica, sería “imposible” de concretar para el día de la elección legislativa.

“Hay razones jurídicas, hay razones presupuestarias, hay razones de igualdad y transparencia… Pero la primera, para empezar a discutir las otras, es si realmente se puede” imprimir la cantidad necesaria de boletas para la fecha en que deben ser distribuidas a todo el territorio bonaerense.

En declaraciones radiales, el magistrado con competencia electoral sostuvo que “ni siquiera, aunque uno tuviera la mejor voluntad, en esta etapa del proceso, es posible modificar el instrumento de votación que ya llegó al Juzgado, ya llegó a la Junta Electoral, está siendo revisado y está siendo embalado para que la gente pueda expresar su voto el 26 de octubre”.

“La principal preocupación que teníamos todos los miembros de la Junta Electoral es que no se suspendieran las elecciones del 26 de octubre por un problema del instrumento electoral, porque no se llegó a imprimir, porque no se pudieron distribuir o porque no se pudieron controlar”, concluyó Ramos Padilla.