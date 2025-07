La justicia investiga a Lilia Lemoine en una causa por amenazas a Lourdes Arrieta

denuncia amenaza arrieta lemoine

En este marco, el fiscal Guillermo Marijuan libró oficio “al Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación a fin de solicitarle, se sirva aportar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la cámara que preside, tanto del recinto como de los pasillos y salidas de acceso, especialmente la salida del Salón de Pasos Perdidos, correspondiente al día 2 de julio de 2025 entre las 16 y las 18".

En diálogo con C5N, Arrieta explicó que viene "denunciando la violencia sistemática de parte de La Libertad Avanza" y recordó algunas situaciones de las que fue víctima, como la que la enfrentó con el titular de la Cámara baja, Martín Menem.

"Estaba en la puerta del hemiciclo, a la salida del recinto, y decido saludarla y se alteró. Lo más sutil que me dijo fue 'traidora', 'andá a alinear los patos', pero después siguió. Lo más grave fue 'agradecé que no te arranco la cabeza'", relató y adelantó que pidió "el material fílmico para que se puedan corroborar estos dichos".

Embed

La diputada aseguró sentir temor y agregó: "Lo que a mí me preocupa es pensar que un funcionario público ya haya premeditado una agresión. Me genera cierto miedo inclusive, tener que estar cuidándome de una persona que psicológicamente no está bien. Una persona que cruzó todos los límites, es capaz de cualquier cosa".

"Lilia tiene esta costumbre de denigrar, insultar en redes sociales, hostigar y la verdad es que tampoco es para naturalizarlo", sostuvo Arrieta, que este miércoles pidió que se le aplique una sanción a Lemoine. "Le está haciendo un daño grave a las instituciones y que encima la escuchen, eso es mucho más grave", apuntó.

Las amenazas de Lilia Lemoine

Arrieta presentó la denuncia el jueves por la mañana. Lemoine quedó imputada por el delito de “coacción” y la causa es tramitada en el Juzgado Federal N°7, según informó el periodista Mauro Federico.

La ahora integrante del monobloque “Fuerzas del Cielo - Espacio Liberal” sostuvo que su excompañera “realmente se había sacado” durante esa situación y expresó su temor ante represalias.

En relación a su solicitud, Laura Oriolo, secretaria administrativa de la Cámara de Diputados, respondió que "se instruyó el resguardo de los registros fílmicos" tanto del recinto como de los pasillos en caso de que haya un requerimiento judicial.

La denuncia contra Lilia Lemoine

lourdes arrieta denuncia lemoine