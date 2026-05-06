La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal ante ARBA para investigar el patrimonio de Manuel Adorni

Marcela Pagano denunció que Manuel Adorni recibió al menos 3 millones de dólares en una billetera virtual

Mientras avanza la investigación por el cada vez más evidente enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, y mientras el presidente Javier Milei se niega a soltarle la mano y ata su futuro político a un jefe de gabinete cada vez más complicado, la diputada Marcela Pagano aportó nuevos detalles del escándalo de corrupción libertaria.

Pagano participó como invitada en Duro de Domar, por C5N, y denunció que Adorni recibió 3 millones de dólares en una billetera virtual.

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"Si quieren investigar 'la ruta del dinero Milei' hay que investigar no solo las cripto, sino también las wallet" advirtió la ex diputada de La Libertad Avanza hoy en el bloque Coherencia y siguió: "se que Adorni tiene cuenta en una (Lemon) pero no solo esa. Tiene más de una, están investigando".

"Lo interesante de las wallet, y por eso digo, el quiere investigar hay elementos para investigar, si hay ganas de investigar se puede investigar, con que tengas el dato de una de estas billeteras llegás a la conexión y trazabilidad de transacciones que hizo, quién depositó el dinero, adónde fue el dinero", advirtió.

Y sentenció: "recuerden $LIBRA y recuerden que hay una presunción de facturación. Yo denuncié en la justicia que Adorni es el cajero de Karina, de la misma manera que Javier Lanari es el bolsero de Adorni".

"No vaya a ser que este número (dijo haciendo el tres con los dedos) empiece a circular de la mano de Adorni después de $LIBRA, eso en una wallet por una operación, una operación" siguió y concluyó: "si hay vocación de investigar están los datos en la justicia, una wallet ya está".

El jefe de Gabinete y vocero presidencial es investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito, luego de que se conociera el vertiginoso incremento de su patrimonio desde que desembarcó en la Casa Rosada que incluye la compra de numerosas y lujosas propiedades y viajes que realizó en los dos últimos años a destinos exclusivos, que son catalogados como incongruentes por su tipo de ingreso mensual y ahorros declarados.