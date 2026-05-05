Muerte del niño Ángel López: denuncian a la psicóloga Jennifer Leiva y piden su suspensión urgente

angel lopez comodoro rivadavia

También criticó el rol de la defensora de menores y la falta de un análisis integral antes de cambiar la guarda. “No entendemos cómo, con un solo dictamen, se le quita el cuidado personal. Además, se dictó una prohibición de acercamiento que aisló completamente a Ángel de su entorno de contención”, sostuvo.

Además de determinar la eventual responsabilidad penal, la denuncia solicita la adopción de medidas cautelares urgentes con el objetivo de evitar posibles interferencias en la investigación y resguardar otros procesos en curso. En ese sentido, se pide la suspensión preventiva de Leiva en sus funciones dentro del SPD, así como la prohibición de salida del país mientras avance la causa.

El escrito también requiere el secuestro inmediato de su legajo personal y profesional en distintas instituciones, incluyendo el propio organismo estatal, el Colegio de Psicólogos de Chubut y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. La medida abarca, además, todos los informes técnicos elaborados por la profesional durante los últimos dos años.

padrastro y madre de angel lopez

Uno de los aspectos centrales del planteo se enfoca en los expedientes de revinculación familiar que actualmente están bajo la órbita del equipo técnico en el que se desempeña la denunciada. En este punto, se solicita la reserva de dichos casos y la prohibición de modificar la documentación, ante la sospecha de posibles irregularidades sistemáticas en intervenciones vinculadas a situaciones de alta vulnerabilidad.

Por otra parte, la querella pidió la designación de un perito psicólogo forense independiente para auditar el trabajo realizado por Leiva, así como la toma de testimonios considerados clave para el avance de la investigación.

Ahora será la Justicia la encargada de analizar la presentación y definir si da lugar al traslado al Juzgado de Garantías para la implementación de las medidas solicitadas, en un caso que pone en discusión los mecanismos de control y la actuación de los profesionales dentro del sistema de protección estatal.