La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del hermano de Manuel Adorni

El juez federal Sebastián Casanello dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre Francisco Adorni en el marco de la causa en que es investigado, al igual que su hermano, por presunto enriquecimiento ilícito. El magsitrado hizo lugar así al pedido del fiscal Guillermo Marijuan quien también requirió información sobre un crédito hipotecario, la adquisición del 50% de un vehículo y un aumento patrimonial estimado en 84% en un año.

Francisco y Manuel Adorni 1 Francisco y Manuel Adorni

El expediente se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano y recayó por sorteo en el Juzgado Federal N° 6, a cargo de Daniel Rafecas pero subrogado esta semana por el juez Casanello, quien también pidió sus declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción.

La denuncia advirtió posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni, quien llegó a la función pública -de la mano de su hermano- como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, antes de ser promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF). En las últimas elecciones consiguió una banca en la Cámara de Diputados bonaerense e integra el bloque de LLA.

En su dictamen el fiscal aclaró que solamente hará averiguaciones sobre el patrimonio de Francisco Adorni, mientras que las menciones hechas por Pagano sobre el jefe de Gabinete “no serán objeto de esta investigación”, dado que ya está sometido a proceso en una causa que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

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El magistrado también requirió informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desde 2020 a la actualidad, con precisiones sobre declaraciones juradas y pagos, bienes registrables, regímenes de facturación y eventuales sanciones por infracciones aduaneras, entre otros. También se pidió que se precise si el legislador provincial de LLA adhirió a algún sinceramiento fiscal.

En tanto la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) deberán informar sobre la existencia de registros relacionados con el hermano de Adorni, incluyendo impuestos activos, operaciones realizadas y bienes. Respecto a los impuestos asociados a automotores e inmuebles, el fiscal pidió saber quiénes los pagan y si existen deudas.

Marijuán también cursó un oficio a Migraciones para conocer cuántas veces y con qué destino salió del país el imputado, y solicitó que, si hubiera cruces por tierra, se incluya la identidad de sus acompañantes.

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Al Banco Central de la República Argentina (BCRA) se le solicitó que, mediante circular reservada, requiera información a entidades bancarias, financieras, agencias y casas de cambio sobre activos a nombre de Francisco Adorni. Esto incluye operaciones pasivas, transferencias, depósitos de cheques, movimientos de efectivo, tarjetas de crédito y débito, plazos fijos, cajas de seguridad, titularidad de fondos comunes de inversión, compra y venta de moneda extranjera y oro, entre otras.

El Banco Provincia, además, deberá corroborar y brindar más precisiones sobre el crédito hipotecario de 60 millones de pesos advertido en la denuncia, con el cronograma original de amortización, plazos pactados, saldos adeudados, detalle de pagos, eventuales operaciones de refinanciación y toda la documentación de respaldo que exista.

Francisco y Manuel Adorni 2 Francisco y Manuel Adorni

La Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Inmueble (DNRPI) y el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia deberán informar sobre las propiedades registradas a nombre de Francisco Adorni desde 2020, detallando porcentaje de titularidad, forma de adquisición y gravámenes.

La Inspección General de Justicia (IGJ) también fue solicitada para saber si el diputado bonaerense integra o integró alguna sociedad comercial, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá confeccionar un informe de colaboración que incluya información patrimonial, financiera, societaria, comercial y laboral de Adorni, así como eventuales procesos penales o administrativos en su contra.

Finalmente, Marijuán le pidió al fiscal Pollicita una certificación sobre la causa de enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni, para saber si su hermano está mencionado en esa investigación y en qué carácter.