La Justicia ordenó restituir la pensión a Cristina Fernández

image

En cuanto a la jubilación de expresidenta, la Cámara avaló la decisión oficial de mantener la suspensión, vinculando esta medida directamente a la condena confirmada en la causa Vialidad.

Los fundamentos del tribunal

Para los magistrados, la resolución de 2024 que dio de baja ambos haberes presentó vicios legales al no distinguir entre una prestación derivada y una asignación directa por el ejercicio del cargo. Cabe destacar que la jueza Nora Dorado no formó parte de la decisión por encontrarse de licencia.

Con esta resolución de febrero de 2026, el Gobierno nacional deberá reincorporar a la expresidenta en la liquidación de la pensión por fallecimiento, aunque la batalla legal por el cobro total de sus haberes de privilegio continuará en las instancias superiores de la justicia previsional.