Condenaron en Paraguay al ex senador Edgardo Kueider por tentativa de contrabando
Edgardo Kueider, aliado de La Libertad Avanza y cuyo voto fue clave para la sanción de la Ley Bases, fue condenado a dos años de prisión en suspenso.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay condenó este lunes al ex senador argentino Edgardo Kueider a dos años de prisión en suspenso por el delito de tentativa de contrabando. En el mismo fallo, su pareja, Iara Guinsel, fue sentenciada a un año y diez meses de prisión, también de cumplimiento condicional.
La resolución fue dictada por el tribunal integrado por Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete, que dio por acreditada la responsabilidad de ambos en el intento de ingresar al país vecino dinero en efectivo sin declarar.
La causa se originó tras el operativo realizado en diciembre de 2024 en el paso fronterizo entre Brasil y Paraguay, cuando las autoridades aduaneras detectaron que Kueider y Guinsel transportaban más de 200 mil dólares, además de pesos argentinos y guaraníes, sin la correspondiente declaración. Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que la maniobra configuró el delito de tentativa de contrabando y había solicitado una pena de dos años y dos meses para ambos acusados.
Antes de que se conociera el veredicto, Kueider volvió a proclamarse inocente ante el tribunal y rechazó las acusaciones. "No corresponde pedir disculpas por un delito que no cometí"sostuvo, al insistir en que el dinero tenía un origen lícito y que su conducta no encuadraba en la figura penal por la que fue juzgado. Sin embargo, los jueces resolvieron condenarlo, aunque al fijar una pena inferior a los dos años y medio y dejarla en suspenso evitaron que deba cumplir prisión efectiva por este expediente.
Durante los alegatos finales, Kueider aseguró que ni él ni Guinsel cometieron delito alguno y sostuvo que esa situación quedará demostrada tanto en este proceso como en las restantes causas judiciales que enfrentan en Paraguay y en la Argentina. Ninguno de los dos declaró durante las audiencias del juicio.
Kueider y Guinsel permanecen bajo prisión domiciliaria en Paraguay desde hace un año y medio, período que será computado en caso de que el tribunal dicte una condena firme. En paralelo, ambos fueron procesados en la Argentina por presunto lavado de activos en una investigación vinculada con la compra de seis departamentos y sus respectivas cocheras en un edificio de lujo de Asunción.
Además, el exsenador enfrenta dos expedientes por presunto enriquecimiento ilícito, uno radicado en el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia y otro en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro.
En ese marco, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición, trámite que ya fue aprobado por las autoridades paraguayas y cuya resolución definitiva permanece pendiente de una definición sobre la competencia por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A su vez, la Cámara Federal de San Isidro rechazó recientemente un pedido de eximición de prisión, por lo que Kueider podría quedar detenido de manera inmediata si regresa a la Argentina.
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