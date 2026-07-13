Condenaron en Paraguay al ex senador Edgardo Kueider por tentativa de contrabando

Kueider y Guinsel permanecen bajo prisión domiciliaria en Paraguay desde hace un año y medio, período que será computado en caso de que el tribunal dicte una condena firme. En paralelo, ambos fueron procesados en la Argentina por presunto lavado de activos en una investigación vinculada con la compra de seis departamentos y sus respectivas cocheras en un edificio de lujo de Asunción.

Además, el exsenador enfrenta dos expedientes por presunto enriquecimiento ilícito, uno radicado en el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia y otro en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro.

En ese marco, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición, trámite que ya fue aprobado por las autoridades paraguayas y cuya resolución definitiva permanece pendiente de una definición sobre la competencia por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A su vez, la Cámara Federal de San Isidro rechazó recientemente un pedido de eximición de prisión, por lo que Kueider podría quedar detenido de manera inmediata si regresa a la Argentina.