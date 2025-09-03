La Justicia prorrogó el secreto de sumario en la causa por presuntas coimas en ANDIS

El abogado de los hermanosKovalivker y de su padre, Eduardo Kovalivker, Martín Magram, sostuvo que la investigación vulnera el derecho de defensa y el debido proceso, provocando un “inconmensurable perjuicio reputacional a ciudadanos que jamás tuvieron problemas legales y a empresas cuyo daño podría poner en jaque el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional”.

Mientras avanza la investigación, la semana pasada se llevaron a cabo una serie de allanamientos en simultáneo en todas las sedes de la ANDIS así como también en la droguería, la cual fue señalada por Spagnuolo como una de las empresas que pagaban sobornos.

Por otro lado, el lunes, Casanello dictó el procesamiento del jefe de seguridad de Nordelta, Ariel de Vicentis, por su obstrucción a los allanamientos que se realizaron en el barrio.

De Vicentis quedó procesado por los delitos de desobediencia, estorbo de acto funcional y encubrimiento, al considerar que no colaboró con las fuerzas de seguridad.

Para el juez, en Nordelta, existe “una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad”

El magistrado aseguró que en el barrio hubo un “procedimiento obstructivo cuya eficacia radica principalmente en la demora y la anulación del factor sorpresa”. De Vicentis argumentó al prestar declaración indagatoria que “estaba de vacaciones” cuando se presentó la Policía de la Ciudad en uno de los allanamientos en Nordelta.