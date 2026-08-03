La hermana de la víctima asegura que Victoria Luz Cantero tenía denuncias por violencia

Uno de los principales reclamos apunta contra el hermano de la imputada, quien según el relato de Noelia, fue el encargado de trasladar a Álvarez Guardia malherido hasta el hospital Perrando. La familiar cuestionó con dureza que no se haya dado aviso inmediato a la Policía y reclamó el secuestro del vehículo utilizado para dicho traslado. Además, destacó que el sujeto es médico y "sabe los protocolos", por lo que su accionar constituiría una gravísima negligencia profesional y humana.