La hermana de la víctima asegura que Victoria Luz Cantero tenía denuncias por violencia
La hermana de la víctima aseguró que Victoria Luz Cantero tenía dos denuncias previas por violencia y acusó a su familia de encubrir el crimen.
La investigación por el trágico homicidio de Matías Julián Álvarez Guardia suma nuevos y contundentes testimonios. En pleno velorio del joven de 29 años, su propia hermana apuntó sin filtros contra Victoria Luz Cantero, la principal sospechosa, y aseguró que el hombre ya había realizado dos denuncias previas por violencia.
Durante la dolorosa despedida, Noelia Guardia realizó un fuerte reclamo para esclarecer el brutal Asesinato y exigió que se investigue profundamente al entorno familiar de la joven detenida. Según su testimonio, la agresora es "muy mala y tóxica", y consideró firmemente que "su familia también es cómplice" por el accionar posterior al ataque mortal.
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Uno de los principales reclamos apunta contra el hermano de la imputada, quien según el relato de Noelia, fue el encargado de trasladar a Álvarez Guardia malherido hasta el hospital Perrando. La familiar cuestionó con dureza que no se haya dado aviso inmediato a la Policía y reclamó el secuestro del vehículo utilizado para dicho traslado. Además, destacó que el sujeto es médico y "sabe los protocolos", por lo que su accionar constituiría una gravísima negligencia profesional y humana.
A su vez, la hermana de la víctima reveló un dato clave sobre las tristes señales de alerta previas a la tragedia. "Él sí le hizo dos denuncias por violencia a ella y eso se archivó, nunca prosperó", detalló, haciendo referencia a presentaciones formales realizadas en la Comisaría Quinta Metropolitana durante los años 2024 y 2025 que no lograron frenar el hostigamiento.
Finalmente, Noelia exigió la urgente intervención y peritaje del teléfono celular de su hermano, el cual permaneció extrañamente conectado durante varias horas tras su fallecimiento y luego desapareció de manera misteriosa. Actualmente, el Equipo Fiscal N° 2 se encuentra a la espera de los resultados complementarios de la autopsia para determinar las correspondientes responsabilidades penales en la denuncia por homicidio.
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