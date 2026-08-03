MinutoUno

La hermana de la víctima asegura que Victoria Luz Cantero tenía denuncias por violencia

Sociedad

La hermana de la víctima aseguró que Victoria Luz Cantero tenía dos denuncias previas por violencia y acusó a su familia de encubrir el crimen.

La hermana de la víctima asegura que Victoria Luz Cantero tenía denuncias por violencia

La hermana de la víctima asegura que Victoria Luz Cantero tenía denuncias por violencia

La investigación por el trágico homicidio de Matías Julián Álvarez Guardia suma nuevos y contundentes testimonios. En pleno velorio del joven de 29 años, su propia hermana apuntó sin filtros contra Victoria Luz Cantero, la principal sospechosa, y aseguró que el hombre ya había realizado dos denuncias previas por violencia.

Durante la dolorosa despedida, Noelia Guardia realizó un fuerte reclamo para esclarecer el brutal Asesinato y exigió que se investigue profundamente al entorno familiar de la joven detenida. Según su testimonio, la agresora es "muy mala y tóxica", y consideró firmemente que "su familia también es cómplice" por el accionar posterior al ataque mortal.

El pedido de secuestro ante la Justicia por el trágico hecho en Chaco

IMPORTANTE: Detuvieron a Victoria Luz Cantero, una joven de 25 años que mató a puñaladas a su novio en Chaco

Uno de los principales reclamos apunta contra el hermano de la imputada, quien según el relato de Noelia, fue el encargado de trasladar a Álvarez Guardia malherido hasta el hospital Perrando. La familiar cuestionó con dureza que no se haya dado aviso inmediato a la Policía y reclamó el secuestro del vehículo utilizado para dicho traslado. Además, destacó que el sujeto es médico y "sabe los protocolos", por lo que su accionar constituiría una gravísima negligencia profesional y humana.

Las impactantes imágenes de la detención de Victoria Luz Cantero acusada de asesinar a su pareja de una puñalada

A su vez, la hermana de la víctima reveló un dato clave sobre las tristes señales de alerta previas a la tragedia. "Él sí le hizo dos denuncias por violencia a ella y eso se archivó, nunca prosperó", detalló, haciendo referencia a presentaciones formales realizadas en la Comisaría Quinta Metropolitana durante los años 2024 y 2025 que no lograron frenar el hostigamiento.

Finalmente, Noelia exigió la urgente intervención y peritaje del teléfono celular de su hermano, el cual permaneció extrañamente conectado durante varias horas tras su fallecimiento y luego desapareció de manera misteriosa. Actualmente, el Equipo Fiscal N° 2 se encuentra a la espera de los resultados complementarios de la autopsia para determinar las correspondientes responsabilidades penales en la denuncia por homicidio.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas