La diputada Karen Reichardt presentó su polémico proyecto para habilitar criaderos de perros y gatos

Además, la iniciativa de la legisladora anarcocapitalista impone el mismo marco legal de exigencias edilicias y de fiscalización tanto a los criaderos comerciales como a las ONGs, refugios y hogares de tránsito de animales de compañía, lo que es calificado como un “sinsentido” ya que iguala a quienes rescatan y cuidan animales abandonados con los que comercian con perros o gatos.