La Libertad Avanza y el PRO volvieron a reunirse en Casa Rosada con la mira en la reelección de Javier Milei

Qué negocian LLA y el PRO y en qué marco

Si bien la excusa del encuentro, en lo formal, fue “aceitar” la aprobación de proyectos oficialistas en el Congreso con la aceitada colaboración del PRO, puertas adentro se avanzó en “construir confianza” entre los aliados que repetirían la fórmula de cara a la reelección del Presidente, indicaron fuentes del partido amarillo.

Como se anticipó, todavía no hay garantías de una alianza como la sostenida en las legislativas del año pasado; pero todo iría “viento en popa”, agregaron las mismas fuentes, aunque en cierta medida condicionan la negociación al otorgamiento de candidaturas expectantes en distritos donde el PRO dice ser fuerte, como las provincias de Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe.

Ambos, por cierto, enfrentan situaciones y problemas concretos de cara a un acto electoral vital para Milei y su cohorte: en el macrismo saben que su ascendencia sobre el electorado ha caído considerablemente, dependiendo de Milei como figura convocante, y en el mileísmo conocen sus importantes limitaciones en cuanto a influencia territorial, lo que todavía el PRO podría brindarles. Y en este marco negocian.