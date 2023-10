Alberto Benegas Lynch apoya a su hijo "Bertie": "Es extraordinaria la idea de privatizar el mar"

benegas lynch hijo

Durante una entrevista, Bertie mencionó la existencia de “trabajos sobre privatización del mar”, aunque consideró que en Argentina “estamos a años luz” de que se puedan llevar a cabo.

"Me parece que el tema del medio ambiente se resuelve con asignaciones del derecho de propiedad. Ahí terminás con todo”, había dicho con firmeza mencionando que "todos los días se extinguen 25 especies, independientemente de lo que haga el hombre. Y te diría que de lo que ha existido en el planeta, el 95% de las especies, se han extinguido. Haga o no haga algo el hombre. Entonces, ¿vamos a poner una ley del mosquito africano para que no se extinga? Es un proceso natural".

Al respecto de esta postura, ayer el economista Alberto Benegas Lynch (h), asesor del candidato presidencial, Javier Milei, señaló que la propuesta le parece “extraordinaria”.

benegas linch mar privatizacion

“La privatización del océano me parece una idea extraordinaria por parte de Bertie”, consideró Benegas Lynch en una entrevista con el sitio Border Periodismo.

Y se cuestionó: “¿Por qué hay propiedad privada en la tierra, pero no se puede en el mar, Cuando se están extinguiendo las riquezas más ricas que están en el planeta, porque están en el mar?”.

“Lo que pasa es que nadie va a ponerse a cultivar algo para que se lo saque otro. Otra vez la tragedia de los comunes”, opinó el economista.

Benegas Lynch aclaró que la privatización del mar “por supuesto que no está ahora en debate porque no entendimos que los precios tienen que ser libres, que no tiene que haber retenciones a la gente que trabaja, que es una inmoralidad retenerle un peso al empleado, y se lo retiene porque se sabe que el empleado no va a destinar esos fondos a lo mismo que lo van a destinar los mandones”.

milei benegas lynch.jpg Alberto Benegas Lynch y Javier Milei