Así llegaban los padres de Javier Milei al búnker de La Libertad Avanza

padres milei

El padre de Milei es un empresario del transporte de pasajeros, su madre es ama de casa. Durante una entrevista en televisión, Javier Milei aseguró que fue víctima de maltrato físico y psicológico de parte de ambos e incluso se ha referido a ellos simplemente como "progenitores".

"Mi padre. De chico había maltrato físico y estamos hablando de una persona de 1,90 metros, no eran palizas normales. Después cuando estudiaba siempre fue muy despectivo para mi carrera, siempre me dijo que era una basura, que me iba a morir de hambre y que iba a ser un inútil toda la vida", aseguró el candidato.

"A mí me tocó que mis padres sean muy tóxicos. Pero creo que todos los maltratos que me tocaron vivir, ya sean físicos o psicológicos, hicieron que eso haya afectado mi personalidad. Todas esas palizas que yo recibía cuando era chico hacen que hoy no le tenga miedo a nada", dijo en otra oportunidad.