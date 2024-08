Diputados del PRO y La Libertad Avanza pidieron una sesión especial para repudiar la visita a represores

Por el PRO firmaron Alejandro Finocchiaro, Cristian Ritondo, Laura Rodríguez Machado, Fernando Iglesias, José Núñez, María Eugenia Vidal y Sabrina Ajmechet, mientras que por La Libertad Avanza suscribieron Santiago Santurio, Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz y Facundo Correa Llano.

diputados

El objetivo de la sesión especial del miércoles que viene es tratar los temas que no se tocaron esta semana porque "simplemente no hubo quorum", como explicó Martín Menem en declaraciones radiales al referirse al faltazo de los diputados de Unión por la Patria y Hacemos Coalición Federal, que no bajaron al recinto porque no alcanzaron un acuerdo en la comisión de Labor Parlamentaria.

Pero "algunas mezquindades políticas hacen que algunos legisladores pongan por encima otros intereses", señaló Martín Menem, para quien el miércoles de esta semana "estaban dadas todas las condiciones para llevar adelante varios temas, entre ellos el más importante y el que más hace mella, el del banco de datos genéticos".

El desacuerdo devino en que la Cámara baja aún no repudió la visita de seis diputados de La Libertad Avanza a los represores condenados por delitos de lesa humanidad, pero tampoco se expresó su rechazo a los hechos de violencia de género que fueron denunciados esta semana por la exprimera dama Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández.

diputados visita genocidas La foto que trascendió sobre la visita de un grupo de diputados a genocidas presos en Ezeiza

Días atrás la bancada de Unión por la Patria quería impulsar una comisión de investigación pero el oficialismo acordó con la oposición dialoguista que la cuestión se limitaría a una expresión de repudio.

Incluso desde el mismísimo grupo de diputados que asistió al penal de Ezeiza surgió la propuesta de Lourdes Arrieta para armar otra comisión de investigación.

Al fracasar la sesión, tampoco pudo tratarse un proyecto de resolución presentado por Unión por la Patria donde se exhorta a las "autoridades competentes" a investigar la denuncia por violencia de género que Fabiola Yañez presentó contra Alberto Fernández para "esclarecer los hechos" y "determinar responsabilidades".