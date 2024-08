La diputada Rocío Bonacci incendió a La Libertad Avanza: se rompió el oficialismo en el Congreso

"Un colega del bloque, Nicolás Mayoraz, señaló a la diputada Lourdes Arrieta de ser una operadora kichnerista, de jugar en contra del Gobierno, lo cual me parece que no es cierto y su reacción totalmente humana fue explotar en llanto. Ella se retiró porque Martín Menem pidió que se llame a seguridad, la diputada Marcela Pagano abrió la puerta y se la llevaron", detalló.

Seguidamente, relató: "La agresión de Mayoraz fue en un tono elevado, totalmente injusto, de muy mal tono", indicó, en relación al legislador que está señalado por violencia de género tras este episodio. "Fue duro e incómodo, realmente el bloque no está bien, pero me parece que la diputada (Arrieta) tiene el derecho de defenderse, como mujer y como persona", destacó.

Además, Bonacci especificó que se pidió la expulsión de Arrieta del bloque, luego de que ésta señalara a Beltrán Benedit y Martín Menem como responsables de la visita a genocidas, pero "aún no fue tratado por los diputados". En este sentido, la legisladora manifestó que no le parece que expulsen a su compañera: "Estamos tratando de que el bloque esté más unido".

"Tienen que dejar que Arrieta se pueda expresar y contar lo que verdaderamente sucedió. Lo que pasó hoy es parte del mal manejo del bloque", sostuvo. "Me consta que ella hizo una denuncia penal contra Beltrán Benedit por las amenazas que recibió, que de hecho hoy lo aclaró en su momento de angustia, pero parece ser que hay oídos que son sordos", lanzó.

En relación al paso por el Penal de Ezeiza: "A mí me invitó Beltrán Benedit, me consta en los chats. Y no se puede increpar a una compañera de bloque por decir la verdad", concluyó respecto de ese tema, no sin antes asegurar que van "a tomar cartas en el asunto si expulsan a Arrieta".

Con respecto a la votación en el Congreso, Bonacci fue contundente: "Nos han soltado la mano porque se dieron cuenta que el DNU no era lo correcto, no es el camino del cambio".

