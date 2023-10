"Nadie pensó en ganar en primera vuelta", afirman desde La Libertad Avanza

"No hay bocas de urnas”, dijo al ser consultado por los medios apostados en el Hotel Libertador, señalando que “creemos que va a pasar eso por lo que decían las encuestas”, en relación a la posibilidad concreta de un balotaje.

“Esperemos el resultado de la votación, no podemos decir absolutamente nada", indicó Francos, aclarando que "todavía no tenemos datos concretos, no le puedo decir contra quién sería” la eventual segunda vuelta.

ASESOR de MILEI: "NADIE PIENSA en GANAR en PRIMERA VUELTA"