La llamativa presencia de Manuel Adorni en la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

Lo cierto es que su llamativa presencia fue leída por muchos como un intento de demostrar que reina la paz entre él y el resto de los integrantes del Gobierno, pese al escándalo que dejó en el ojo de la tormenta a la administración libertaria. Sin embargo, hay funcionarios con los que las cosas no terminaron nada bien: uno de los casos es Bullrich, ya mencionada anteriormente, dado que fue la senadora quien puso su granito de arena para exponer aún más la necesidad de que Adorni dé un paso al costado.