Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli tras el fin de Manuel Adorni
Tras aceptar la renunciar de quien está investigado por presunto enriquecimiento ilícito, Milei oficializó la llegada de Santilli como jefe de Gabinete.
El gobierno de Javier Milei oficializó este martes las designaciones de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete y de Fabián Horacio Fernández al frente de la Secretaría de Comunicación y Prensa, mediante los decretos 548/2026 y 551/2026 publicados en el Boletín Oficial.
Seguido a ello, pasadas las 17:30, el Presidente le tomó juramento a quien hasta ahora fungía como ministro del Interior. Cabe señalar que estos cambios formalizaron la salida de Manuel Adorni del gabinete de Javier Milei, tras meses de tensiones por denuncias de corrupción.
Milei le tomó juramento a Santilli en Casa Rosada: es el nuevo jefe de Gabinete
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