El Gobierno autorizó el ingreso de fuerzas armadas estadounidenses al país para ejercicios militares

destructor USS Gridley Destructor USS Gridley

El ejercicio busca que las Fuerzas Armadas argentinas mejoren su preparación trabajando junto a otros países, especialmente con Estados Unidos, para adquirir experiencia en la planificación, coordinación, conducción y sincronización, así como también en llevar adelante operaciones especiales de manera coordinada. Esto permite ganar experiencia real y actuar de forma más organizada ante posibles conflictos futuros.

Por otro lado, el ejercicio combinado binacional de Adiestramiento en el Mar “PASSEX” se realizará en la Zona Económica Exclusiva de Argentina entre los días 26 y 30 de abril de 2026.

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En esta oportunidad, contará con la participación del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley de la Armada de Estados Unidos.

En este caso, se entrenan maniobras y técnicas navales básicas para mejorar el trabajo en conjunto, fortalecer la confianza entre fuerzas y asegurar que todo se haga dentro de las normas legales vigentes.

El decreto que autoriza autoriza el ingreso de tropas militares de Estados Unidos a Argentina

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