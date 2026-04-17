El Gobierno autorizó el ingreso de fuerzas armadas estadounidenses al país para ejercicios militares
Se trata de una serie de pruebas combinadas entre ambos países que se llevarán a cabo en territorio argentino entre abril y junio.
El Gobierno autorizó el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para llevar a cabo dos ejercicios conjuntos y combinados entre ambos países en espacios destinados para instrucción militar y en la Zona Económica Exclusiva.
La autorización fue oficializada por decreto este viernes en el Boletín Oficial, donde se enumeraron las especificaciones respecto a ambos ejercicios militares que llevarán en conjunto las Fuerzas Armadas de Argentina y Estados Unidos.
Cómo serán los ejercicios entre el Ejército Argentino y Estados Unidos
En el caso del ejercicio “Daga Atlántica”, se desarrollará desde el 21 de abril hasta el 12 de junio de 2026 con actividades en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, ubicada en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires.
Se trata de un adiestramiento conjunto y combinado del cual participarán 150 efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Argentina y solo 50 de Estados Unidos.
El objetivo es fortalecer la cooperación militar dentro del continente, la confianza mutua, la integración e interoperabilidad entre las Unidades de Fuerzas de Operaciones Especiales del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOE) y del Comando Sur de Operaciones Especiales (SOCSOUTH).
El ejercicio busca que las Fuerzas Armadas argentinas mejoren su preparación trabajando junto a otros países, especialmente con Estados Unidos, para adquirir experiencia en la planificación, coordinación, conducción y sincronización, así como también en llevar adelante operaciones especiales de manera coordinada. Esto permite ganar experiencia real y actuar de forma más organizada ante posibles conflictos futuros.
Por otro lado, el ejercicio combinado binacional de Adiestramiento en el Mar “PASSEX” se realizará en la Zona Económica Exclusiva de Argentina entre los días 26 y 30 de abril de 2026.
En esta oportunidad, contará con la participación del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley de la Armada de Estados Unidos.
En este caso, se entrenan maniobras y técnicas navales básicas para mejorar el trabajo en conjunto, fortalecer la confianza entre fuerzas y asegurar que todo se haga dentro de las normas legales vigentes.
El decreto que autoriza autoriza el ingreso de tropas militares de Estados Unidos a Argentina
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario