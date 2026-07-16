El Gobierno se puso en contacto con la Ciudad por el operativo ante un posible festejo de la Selección

El diseño del despliegue policial variará según el trayecto que realice el micro. Si la caravana se restringe al territorio de la Capital Federal, la Policía de la Ciudad asumirá el control de las calles, mientras que la Policía Bonaerense se sumará si el traslado se inicia en el aeropuerto de Ezeiza o recorre el conurbano. En este esquema tripartito, las fuerzas federales se limitarán a la coordinación general y a la custodia de las terminales aéreas.