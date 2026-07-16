El Gobierno se puso en contacto con la Ciudad por el operativo ante un posible festejo de la Selección
El próximo domingo, la Selección Argentina enfrentará a España por la final del Mundial 2026. Las autoridades se anticipan a una eventual victoria.
Luego de que la Selección Argentina venciera a Inglaterra y obtuviera su pase a la gran final ante España, el Gobierno se puso en contacto con las autoridades porteñas para coordinar el operativo para un posible recibimiento de los dirigidos por Lionel Scaloni tras el partido definitivo que se jugará este domingo 19 de julio.
Aunque la Nación planifica distintas opciones de traslado y seguridad, aclararon que la decisión final depende de los jugadores y que aún no hay un contacto formal con la AFA.
La logística en los aeropuertos estará a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En tanto, el plan definitivo y los cortes de tránsito en la ciudad dependerán de si el plantel aterriza en Ezeiza o en Aeroparque, un detalle clave que definirá la ruta y la participación de las fuerzas de seguridad locales.
El Gobierno y la Ciudad se preparan ante un eventual festejo de la Selección
Las autoridades nacionales iniciaron las gestiones con el Gobierno porteño para diagramar la seguridad ante una posible movilización masiva al Obelisco o los alrededores de puntos estratégicos de Capital Federal. Desde el entorno presidencial advierten que, en caso de que el plantel acceda a utilizar el emblemático balcón, el principal desafío será prevenir incidentes, establecer vías de evacuación seguras y blindar el evento de cualquier lectura partidaria.
El diseño del despliegue policial variará según el trayecto que realice el micro. Si la caravana se restringe al territorio de la Capital Federal, la Policía de la Ciudad asumirá el control de las calles, mientras que la Policía Bonaerense se sumará si el traslado se inicia en el aeropuerto de Ezeiza o recorre el conurbano. En este esquema tripartito, las fuerzas federales se limitarán a la coordinación general y a la custodia de las terminales aéreas.
Por el momento, el canal de comunicación formal con la gobernación de la provincia de Buenos Aires no ha sido habilitado. Desde el Ejecutivo provincial confirmaron que todavía no se registraron pedidos de colaboración oficiales, pero anticiparon que aportarán toda la infraestructura necesaria, bajo los mismos parámetros utilizados durante las celebraciones por el título obtenido en Qatar.
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