Junio cortó la racha de superávit del Gobierno: el impacto del aguinaldo y la postergación de Ganancias
El Sector Público Nacional registró déficit financiero en junio por factores estacionales, aunque el primer semestre cerró con saldo positivo.
El Gobierno nacional interrumpió en junio la seguidilla de meses con superávit financiero. De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Economía, el resultado del Sector Público Nacional (SPN) mostró un saldo negativo durante el sexto mes del año, un escenario explicado principalmente por el pago del medio aguinaldo a los trabajadores y por la postergación de ingresos vinculados al Impuesto a las Ganancias.
Pese a ese traspié mensual, el balance del primer semestre continuó siendo favorable para la administración de Javier Milei. Entre enero y junio, el SPN acumuló un superávit primario equivalente al 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero del 0,1%, cifras que el Palacio de Hacienda exhibe como una de las principales credenciales de su programa económico.
El rojo de junio respondió, en buena medida, a dos factores de carácter extraordinario. Por un lado, el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), que todos los años incrementa de manera significativa las erogaciones del Estado. Por el otro, la postergación de la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, una decisión que demoró el ingreso de recursos tributarios que, en condiciones normales, habrían impactado durante ese mismo período.
En las próximas horas, además, el Gobierno deberá resolver nuevamente aspectos vinculados con ese calendario impositivo, ya que la definición sobre Ganancias puede modificar el momento en que esos ingresos se computan dentro de las cuentas públicas. Tras conocerse las cifras oficiales, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso el foco en el desempeño acumulado de los primeros seis meses del año y volvió a defender la estrategia fiscal implementada por la administración nacional.
El funcionario aseguró que el "orden en las cuentas públicas" constituye "un pilar fundamental del programa económico" y sostuvo que los resultados obtenidos fueron posibles gracias a "una fuerte reducción en el gasto público". Asimismo, remarcó que esa política permitió avanzar con "una baja de impuestos nacionales acumulada desde 2024 equivalente a casi 3% del PBI".
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