Junio cortó la racha de superávit del Gobierno: el impacto del aguinaldo y la postergación de Ganancias

El rojo de junio respondió, en buena medida, a dos factores de carácter extraordinario. Por un lado, el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), que todos los años incrementa de manera significativa las erogaciones del Estado. Por el otro, la postergación de la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, una decisión que demoró el ingreso de recursos tributarios que, en condiciones normales, habrían impactado durante ese mismo período.