La Municipalidad de Córdoba exigirá antecedentes penales a empleados para ingresar y continuar en sus cargos

Qué deberán informar los empleados municipales

La reforma no se limita a quienes buscan ingresar a trabajar en la Municipalidad de Córdoba. También establece nuevas obligaciones para los agentes que ya forman parte de la administración y que atraviesen cambios en su situación judicial.

En concreto, deberán comunicar a las autoridades cuando reciban una imputación penal o se produzcan modificaciones en sus causas, tanto por hechos dolosos como culposos. A partir de esa información, el área competente tendrá que evaluar si la situación puede afectar las tareas del empleado o el funcionamiento habitual del servicio público.

Sin embargo, la normativa aclara que una imputación no supone, por sí sola, una sanción administrativa. Cada caso deberá analizarse de manera particular para determinar si corresponde iniciar un sumario o adoptar otras medidas. De esta manera, el nuevo mecanismo busca que las autoridades cuenten con información para evaluar cada situación antes de tomar una decisión.