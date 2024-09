La oferta de recomposición salarial que hace el Gobierno a trabajadores de Aerolíneas: "0%"

La "oferta" del Gobierno a los reclamos de los trabajadores de Aerolíneas

declaracion paro aerolineas.jpg

Ante esos reclamos, el ministro de Desregulación y Trasformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que “el aumento que podemos conceder (a los trabajadores de Aerolíneas) es del 0%”.

Después de intentar desvirtuar los reclamos al señalar que “creo que no les habían dado los asientos en business que les correspondían, entonces es parte del conflicto”, sostuvo que no se concederán subas salariales “hasta que la empresa no obtenga ganancias, porque no puede venir al contribuyente a pedirle más recursos”.

“Es una empresa que se maneja con total libertad, puede cobrar el precio que quiere, no tiene con qué justificar que tiene perdida”, y en ese marco “tiene la capacidad de ordenarse, de adecuar su planta” y “con los ahorros que obtengan de ahí, puede dar los aumentos salariales. Pero no a costa de los contribuyentes”, subrayó Sturzenegger.

Hacia la privatización de Aerolíneas Argentinas

aerolineas.jpg

“La empresa la tenés que manejar con eficiencia y no con plata de los contribuyentes. No hemos querido movernos de eso”, insistió el ministro en declaraciones radiales, rarificando además que el Gobierno tiene la intención de privatizar la compañía.

"Nosotros no estamos autorizados por el Congreso para empezar un proceso privatización de Aerolíneas, pero hay grupo de unos 30 diputados del PRO que presentaron un proyecto para la privatización”, dio el titular de la cartera de Desregulación y Trasformación del Estado.

“Eso que no pudo pasar con la Ley Bases vuelve a ser una iniciativa del PRO y me parece que sería un excelente momento con este conflicto para volver a impulsar ese proyecto”, agregó, señalando que se trata de “una ley específica que la firma el diputado Hernán Lombardi, pero lo acompañaron los 30 diputados del PRO”.

“Definitivamente va a tener el apoyo de La Libertad Avanza porque nosotros de hecho ya lo habíamos propuesto. Es un contexto totalmente lógico de volver a plantear ese debate en el Congreso y así lo vamos hacer”, concluyó Sturzenegger.