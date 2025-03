La palabra de Javier Milei a la bebé de Marcela Pagano: "Vas a crecer en libertad"

Al arrancar el discurso, el mandatario hizo un repaso de la situación económica nacional y, al señalar los errores que él considera que tuvo la oposición al gobernar, se dirigió donde se encontraba Marcela Pagano y manifestó: "Que se quede tranquila que no lo vamos a repetir, vas a crecer en libertad".

A pesar de su importante rol en el Congreso, Pagano está viviendo un momento personal muy significativo. En diciembre del 2024 la diputada compartió a través de sus redes sociales la feliz noticia del nacimiento de su hija, acompañada de una emotiva publicación.

"Finalmente, un día conocí a las patitas que tantos golpecitos de panza me daban, las patitas del amor de mi vida. El mejor regalo de cumpleaños que podía recibir", escribió junto a una foto del pie de la bebé.

Embed - Marcela Pagano on Instagram: "Y finalmente un día conocí a las patitas que tantos golpecitos de panza me daban, las patitas del amor de mi vida …. El mejor regalo de cumpleaños que podía recibir!! . . . Gracias por los saludos hermosos, que por las obvias circunstancias no pude responder aún "