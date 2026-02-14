La pizzería Güerrín declaró "visitante ilustre" a Victoria Villarruel
El episodio se suma a una serie de apariciones públicas de Villarruel en ámbitos no estrictamente oficiales que suelen tener alto impacto en redes sociales.
La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a acaparar la atención en el ámbito digital después de compartir una publicación de la cuenta “Villarruel Army (difusión)”, en la que se documentó su presencia en Güerrín, la icónica pizzería situada sobre la Avenida Corrientes, muy reconocida dentro del circuito gastronómico porteño. De acuerdo con lo expresado en el mensaje replicado, la titular del Senado recibió la distinción de “Visitante Ilustre” durante su estadía en el local, un reconocimiento de tipo simbólico que no tardó en propagarse tanto entre sus adeptos como entre sus críticos.
La instantánea, publicada con un estilo festivo y diversos emojis, retrató a Villarruel en una situación relajada, por fuera de su rutina oficial y en un marco de cercanía con el ciudadano común, lo que dio pie a un abanico de repercusiones políticas y culturales en múltiples espacios digitales. Mientras un sector ponderó su vínculo con lugares representativos de la cultura popular de Buenos Aires, otra parte de los usuarios apuntó contra lo que consideraron una utilización partidaria de la difusión.
Reforma laboral: tras algunas demoras, Victoria Villarruel giró el proyecto a Diputados
Tras la reciente media sanción en el Senado, el trámite administrativo de la Reforma Laboral ya está en manos de la Cámara de Diputados, ya que luego de algunas demoras, la vicepresidenta Victoria Villarruel finalmente lo giró para su posterior tratamiento.
El envío se concretó luego de una demora técnica necesaria para procesar las casi 50 modificaciones que se le realizaron al dictamen original de diciembre durante el debate en la Cámara Alta.
Con el proyecto ya en su poder, La Libertad Avanza (LLA) busca cumplir con un calendario ajustado para evitar que la ley pierda estado parlamentario o quede fuera de las sesiones extraordinarias, que culminan el próximo 28 de febrero.
Luego de algunas demoras, la vicepresidenta Victoria Villarruel giró el proyecto de Reforma Laboral a Diputados.
Cómo sigue la Reforma Laboral en el Congreso
- Convocatoria a comisiones: El objetivo es reunir el próximo miércoles al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto.
- Emisión de dictamen: Se espera obtener la firma de mayoría ese mismo día para habilitar el debate en el recinto.
- Sanción definitiva: La meta es convertir el proyecto en ley antes del 28 de febrero, fecha límite del periodo de prórroga parlamentaria.
En tanto, mientras el Senado enviaba la reforma laboral, la Cámara de Diputados hizo lo propio con otros dos proyectos clave que también obtuvieron media sanción el jueves:
- Régimen Penal Juvenil: El texto ya fue remitido para su revisión en la Cámara Alta.
- Acuerdo Mercosur-Unión Europea: El tratado internacional también pasó a la órbita del Senado para su ratificación.
La celeridad que imponga el oficialismo en Diputados será determinante para el éxito de la reforma, en una semana que se prevé de intensas negociaciones políticas para mantener las modificaciones acordadas con los bloques dialoguistas en el Senado.
