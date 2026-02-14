La pizzería Güerrín declaró "visitante ilustre" a Victoria Villarruel

< id="8187080-Libre-1948016781_wrap" class="" contenteditable="false"> senado reforma laboral

Luego de algunas demoras, la vicepresidenta Victoria Villarruel giró el proyecto de Reforma Laboral a Diputados.

Cómo sigue la Reforma Laboral en el Congreso

Convocatoria a comisiones: El objetivo es reunir el próximo miércoles al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto.

Emisión de dictamen: Se espera obtener la firma de mayoría ese mismo día para habilitar el debate en el recinto.

Sanción definitiva: La meta es convertir el proyecto en ley antes del 28 de febrero, fecha límite del periodo de prórroga parlamentaria.

En tanto, mientras el Senado enviaba la reforma laboral, la Cámara de Diputados hizo lo propio con otros dos proyectos clave que también obtuvieron media sanción el jueves:

Régimen Penal Juvenil: El texto ya fue remitido para su revisión en la Cámara Alta.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: El tratado internacional también pasó a la órbita del Senado para su ratificación.

La celeridad que imponga el oficialismo en Diputados será determinante para el éxito de la reforma, en una semana que se prevé de intensas negociaciones políticas para mantener las modificaciones acordadas con los bloques dialoguistas en el Senado.