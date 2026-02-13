Victoria Villarruel todavía no mandó la Reforma Laboral a Diputados aunque fue aprobado hace un día
El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias para el Congreso hasta fines de febrero, y usará hasta el último día disponible para sacar la Reforma Laboral.
Pasado el mediodía de este viernes la vicepresidenta Victoria Villarruel aún tenía pendiente el giro a Diputados del proyecto de Reforma Laboral que obtuvo la media sanción en el Senado durante la madrugada del jueves.
Lejos de tratarse de un olvido o negligencia, la titular del Senado está a la espera de que el texto haya sido ordenado y esté listo para ser tratado en las comisiones de Diputados, ya que el dictamen firmado en diciembre tuvo alrededor de 50 cambios.
"La cantidad de correcciones y agregados obliga a un proceso de armonización que lleva más tiempo del habitual antes de que el expediente pueda ser firmado y remitido formalmente", señalaron fuentes parlamentarias al sitio Ámbito.
Así como está ahora, el texto "contiene muchas modificaciones y correcciones de los cambios incorporados y votados en la sesión", por lo que es necesario revisar cada artículo e incorporar de manera cuidadosa, clara y coherente.
Se estima que el proyecto oficialista entre en la Cámara de Diputados recién el viernes por la tarde, precisaron fuentes parlamentarias a la Agencia NA.
Mientras tanto, durante la jornada de este viernes Diputados giró al Senado el proyecto de modificación del Régimen Penal Juvenil y el Acuerdo Mercosur-UE, que fueron aprobados el jueves de esta semana.
La Libertad Avanza tiene copada la Cámara baja con 95 legisladores propios, pero para poder convocar el próximo miércoles al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto necesita tener el proyecto en su "cancha".
El objetivo del oficialismo es emitir el dictamen para tratarlo antes del fin de las sesiones extraordinarias en el Congreso, que terminan el 28 de febrero.
Luego se dará lugar al período determinado por la Constitución Nacional, que arranca el 1o de marzo, probablemente con un discurso del presidente Javier Milei y con la presencia de Victoria Villarruel en calidad de titular del Senado, como ocurrió en años anteriores.
