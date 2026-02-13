Victoria Villarruel todavía no mandó la Reforma Laboral a Diputados aunque fue aprobado hace un día

Mientras tanto, durante la jornada de este viernes Diputados giró al Senado el proyecto de modificación del Régimen Penal Juvenil y el Acuerdo Mercosur-UE, que fueron aprobados el jueves de esta semana.

La Libertad Avanza tiene copada la Cámara baja con 95 legisladores propios, pero para poder convocar el próximo miércoles al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto necesita tener el proyecto en su "cancha".

El objetivo del oficialismo es emitir el dictamen para tratarlo antes del fin de las sesiones extraordinarias en el Congreso, que terminan el 28 de febrero.

Luego se dará lugar al período determinado por la Constitución Nacional, que arranca el 1o de marzo, probablemente con un discurso del presidente Javier Milei y con la presencia de Victoria Villarruel en calidad de titular del Senado, como ocurrió en años anteriores.