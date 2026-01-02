La primera del año: el secretario de Culto presentó su renuncia al Gobierno y ya tiene reemplazo

Cambio de identidad: Promovió que el área pasara de ser la Secretaría de Culto a la Secretaría de Culto y Civilización .

Perfil doctrinario: Referente de la agrupación "Las Fuerzas del Cielo", mantuvo una agenda alineada con el catolicismo conservador.

Regreso a la Legislatura tras la interna libertaria

Con 32 años, Sotelo vuelve a la Cámara de Diputados bonaerense, donde ya tuvo un mandato previo (2021-2024). Su candidatura en las pasadas elecciones de septiembre fue fruto de una tensa disputa interna dentro de La Libertad Avanza, donde logró imponerse frente al ala de los "territoriales" que responden a Karina Milei y Sebastián Pareja. Ahora, se reintegrará al bloque que conduce su aliado, Agustín Romo.