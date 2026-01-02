La primera del año: el secretario de Culto presentó su renuncia al Gobierno y ya tiene reemplazo
Nahuel Sotelo dio un paso al costado en esa área para asumir en la Legislatura bonaerense. En su lugar, queda un hombre cercano a Santiago Caputo.
El organigrama del Gobierno nacional sumó una nueva modificación este viernes con la formalización de la renuncia de Nahuel Sotelo. El dirigente deja su cargo en el Ejecutivo para retomar su labor legislativa en la provincia de Buenos Aires, movimiento que fue oficializado hoy a través del Boletín Oficial.
Para evitar ruidos políticos, la Casa Rosada optó por una transición interna: Agustín "El Chino" Caulo, quien se desempeñaba como segundo en el área, asumirá la titularidad de la Secretaría. Con este movimiento, el sector alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo retiene el control de una oficina clave para el vínculo con los sectores conservadores y religiosos.
El recorrido de Sotelo en Cancillería
Sotelo desembarcó en el Ministerio de Relaciones Exteriores en agosto de 2024, bajo el mandato de Diana Mondino. A pesar de los cambios de liderazgo en el Palacio San Martín —que incluyeron las gestiones de Gerardo Werthein y el actual canciller Pablo Quirno—, Sotelo logró consolidarse gracias a su sintonía con el núcleo duro del oficialismo.
Durante su paso por la gestión, dejó una impronta ideológica marcada:
-
Cambio de identidad: Promovió que el área pasara de ser la Secretaría de Culto a la Secretaría de Culto y Civilización.
Perfil doctrinario: Referente de la agrupación "Las Fuerzas del Cielo", mantuvo una agenda alineada con el catolicismo conservador.
Regreso a la Legislatura tras la interna libertaria
Con 32 años, Sotelo vuelve a la Cámara de Diputados bonaerense, donde ya tuvo un mandato previo (2021-2024). Su candidatura en las pasadas elecciones de septiembre fue fruto de una tensa disputa interna dentro de La Libertad Avanza, donde logró imponerse frente al ala de los "territoriales" que responden a Karina Milei y Sebastián Pareja. Ahora, se reintegrará al bloque que conduce su aliado, Agustín Romo.
¿Quién es Agustín Caulo?
El sucesor designado, Agustín Caulo, garantiza la homogeneidad ideológica en la dependencia. Antes de su rol como subsecretario, Caulo dirigió el área de Culto Católico. Al igual que Sotelo, posee un perfil conservador y mantiene lazos estrechos con las cúpulas eclesiásticas, lo que asegura que no habrá cambios bruscos en la relación del Gobierno con las instituciones religiosas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario