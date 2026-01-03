La reacción de Patricia Bullrich sobre la captura de Nicolás Maduro: "Es un día histórico"

Embed Argentina, al igual que los Estados Unidos, declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista, una estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro.



Hoy es un día histórico. Está llegando la libertad y la paz a Latinoamérica. https://t.co/qz4sUZm2wp — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 3, 2026

Milei, sobre el ataque de EE.UU. a Venezuela y la captura de Maduro: “Estamos viendo la caída de un dictador”



Javier Milei habló públicamente tras el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. “Significa la caída del régimen de un dictador que venía trampeando las elecciones; estamos viendo la caída de un dictador“, sentenció el mandatario argentino.

En una entrevista concedida esta mañana, Milei no ahorró calificativos para describir al líder del régimen capturado: “Es un narcoterrorista que tiene conexiones profundas con el partido socialista español. Tiene vínculos con Irán, Hezbollah, ha dado apoyo a Hamas y a las Farc".

Para Milei, el fin del mandato de Maduro por la fuerza representa un alivio no solo para los venezolanos, sino para todo el continente. “Esta franquicia contaminó la región con ideas perversas y siniestras para la libertad. Es una excelente noticia para el mundo libre“, afirmó.

El Presidente aprovechó para marcar una diferencia tajante con otros líderes de la región, apuntando directamente contra el mandatario brasileño: “Yo condené el régimen venezolano, la posición de Lula fue muy diferente con el narcoterrorista. A mí no me financió Venezuela, a mí me persiguieron".

“Queda bien en claro quién está de un lado o de otro. Estamos hablando de un terrorista y un narcotraficante”, disparó Milei en diálogo con La Nación.