La respuesta de Mercado Libre a Maximiliano Pullaro: "Difamar no baja impuestos"

pullaro

"El Gobierno de Santa Fe respondió con difamaciones en lo que parece un intento por acallar un reclamo genuino. Desmentimos categóricamente todas las acusaciones: Mercado Libre cumple con sus obligaciones impositivas y es agente de retención y percepción de las transacciones vinculadas con sus usuarios. Además, es falso y dañino asociar a las fintech con el crimen o el lavado de activos", sigue.

Y concluye: "miles de PyMEs y emprendedores santafesinos cobran todos los días sus ventas a través de nuestro ecosistema, promoviendo la formalización e impulsando el desarrollo local. Es momento de priorizar a quienes invierten, producen y generan valor. #BastaDelngresosBrutos".

Marcos Galperin.jpg

Pullaro vs. Galperin

Pullaro había cruzado con dureza el miércoles al multimillonario libertario Marcos Galperin, quien desde Uruguay, donde se radicó hace años para no pagar impuestos en la Argentina, había criticado los mayores controles dispuestos para evitar la evasión fiscal en esa plataforma de ventas on line.

"Nuestro gobierno no negocia el orden y la eficiencia, y no toleramos aprietes" advirtió Pullaro en el marco del acto que encabezó para dar inicio a la obra de pavimentación de la Avenida Peñaloza en la ciudad de Santa Fe. Y siguió: “acá no hay suba de impuestos, lo que no queremos es que sigan ganando de manera desleal los que venden en negro y hacen bicicleta financiera”

"Lo que hace la Provincia de Santa Fe es cobrar impuesto a operaciones que se hacían negro. No estamos aumentando ninguna alicuota”, señaló y recordó que solo en diciembre, se detectaron casi 40 mil operaciones en negro en materia tributaria provincial realizadas en Mercado Libre.

mercado libre

Y sentenció: “no intenten mentirle a la República Argentina, en la provincia de Santa Fe no va a haber operaciones en negro; se va a recaudar y se va a proteger a los que pagan los impuestos. Y si le molesta a Marcos Galperin, si le molesta a Mercado Libre, lo siento. Con Santa Fe, no", sentenció Pullaro.

El gobernador recalcó además que “si detectamos operaciones en negro que generan competencia desleal, desde un garaje donde se comercializan diferentes productos, generando ventajas sobre muchas personas que pagan impuestos, que tienen un local habilitado, la provincia tiene que actuar”.

“Si no lo hacemos, desprotegemos a tantos comerciantes que de manera desleal están perdiendo. Y después, por supuesto, le vamos a cobrar impuesto a la bicicleta financiera, a ese delay, entre lo que es la acreditación y lo que es el saldo de las cuentas”, agregó.

Por último, Pullaro señaló que lo que se recauda en la provincia “va a la obra pública” y recordó que Santa Fe “es la única provincia que está llevando adelante obra pública y el año pasado pusimos 500 millones de dólares y este año vamos a poner 1.500 millones de dólares más que lo que va a poner el Estado Nacional y más que lo que va a poner cualquier provincia de la República Argentina”.