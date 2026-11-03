La SIDE lanzó una convocatoria a nuevos agentes y abrió la inscripción a su Escuela Nacional de Inteligencia

Los exámenes escritos se corregirán en forma anónima, con códigos personales en lugar de nombres. La Escuela podrá excluir a quienes dejen en sus hojas marcas o signos que permitan identificarlos. Las pruebas se calificarán de 1 a 10, y quien saque menos de 7 en cualquiera de ellas o resulte “no apto” quedará automáticamente afuera. Los postulantes podrán pedir la revisión de su nota dentro de los cinco días hábiles de notificados.

Con los resultados se armará un orden de mérito. En caso de empate, pesará primero la nota del coloquio, luego la del examen de idoneidad y por último la del examen general. Aprobar todas las instancias, de todos modos, no garantiza un lugar: solo ingresarán al curso los mejor ubicados hasta cubrir los cupos.

Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)

Durante la formación, los ingresantes tendrán dedicación exclusiva y cobrarán un “Estipendio Estudiantil” mensual de carácter no remunerativo, que no implica relación laboral con la SIDE ni genera derechos previsionales. Solo de manera excepcional podrán ser autorizados a dar clases o desarrollar actividades académicas en la universidad.

La asistencia será obligatoria y más de cinco faltas injustificadas significarán la separación del curso. El reglamento prevé además sanciones de apercibimiento, suspensión de hasta cinco días o separación por incumplir las obligaciones del curso, las normas de seguridad y contrainteligencia o las pautas de conducta. El plagio se castigará directamente con la separación. Los ingresantes deberán firmar también un compromiso de confidencialidad, cuya violación podrá sancionarse según la Ley de Inteligencia Nacional.

Quienes aprueben el curso podrán ser incorporados como personal de planta condicional, de acuerdo con los cupos disponibles. Quienes lo desaprueben podrán volver a intentarlo en una convocatoria posterior, pero si fallan por segunda vez quedarán inhabilitados para postularse.

El reglamento contempla también programas de intercambio académico con otras instituciones y habilita a personal de academias extranjeras con las que la SIDE tenga convenios a perfeccionarse en la Escuela. La propia resolución lleva la clasificación de seguridad “Público”, con autorización para trascender el ámbito oficial.

Detalle de la convocatoria de la SIDE

Resolución 941/2026: