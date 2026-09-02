La UIA pidió "dejar atrás las agresiones" pero Luis Caputo volvió a descalificar a la industria nacional
En el acto por el Día de la Industria, Rappallini se refirió a los continuos dichos de Milei contra la actividad industrial, que el ministro reiteraba en simultáneo.
“Debemos dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen. Podemos tener diferencias, incluso debatir qué políticas necesita la Argentina, pero el respeto tiene que ser parte fundamental de nuestra convivencia democrática”, dijo Martín Rappallini durante el acto por el Día de la Industria que tuvo lugar en la planta de Laboratorio Elea, en Los Polvorines (partido de Malvinas Argentinas).
Allí estaban más de 200 representantes de todos los sectores industriales que conforman la entidad, autoridades locales y referentes del ámbito productivo, con la notable ausencia de representantes del Gobierno Nacional, con la sola excepción del secretario de Coordinación de Producción y Comercio, Pablo Lavigne.
Sin embargo, desde el oficialismo hacen oídos sordos al pedido, más bien un ruego del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). Casi simultáneamente, este mismo miércoles, Luis Caputo volvió a descalificar y fustigar al sector industrial argentino en su discurso en el evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso.
"Tengo que hacer lo es moralmente justo: que los argentinos paguen bienes de menor calidad dos, tres o cuatro veces más me parece injusto”, sostuvo el ministro de Economía en alusión a la diferencia de precios que existiría entre productos fabricados localmente y los importados libremente desde China, entre otras procedencias.
El moderado discurso del titular de la UIA por el Día de la Industria
En cuanto a los reclamos formulados en Los Polvorines por el titular de la UIA que, por cierto, fueron bastante moderados teniendo en cuenta la crisis que atraviesa el sector que representa, dijo que “la economía no puede medirse solamente por la inflación” y pidió “un puente” para construir una “economía competitiva”.
“El sector industrial, la UIA, pide un puente. Un puente entre la economía que estamos dejando atrás y la economía competitiva que queremos construir”, señaló Rappallini, precisando que ese puente “incluye reconstruir el crédito, acelerar la reducción del costo argentino, combatir la competencia desleal y el contrabando”.
También “garantizar el abastecimiento de la energía a precios competitivos en todo el territorio nacional, facilitar la baja de la morosidad, generar la infraestructura necesaria para exportar y consolidar la modernización laboral”.
“Un país puede tener capital, incluso recursos naturales y, en consecuencia, riqueza acumulada, pero cuando pierde su capacidad de transformar, también pierde su capacidad de generar riqueza”, remarcó el empresario.
Para Rappallini, “cuando abrimos la economía, proceso necesario para la integración, no ponemos al 100 por ciento de la economía argentina a competir con el mundo; ponemos a competir principalmente al 25 por ciento que produce bienes y servicios transables”, dijo, señalando que “dentro de ese sector está gran parte de nuestra industria. Por eso la competitividad internacional es la condición concreta bajo la cual producimos”.
Sin embargo, advirtió que “la industria queda expuesta a precios internacionales, pero sigue pagando costos argentinos” y señaló que “si es la industria la que enfrenta la exigencia de la apertura, también es la industria la que necesita las condiciones y las herramientas para atravesar la transformación”.
En otro párrafo de su alocución, el representante de los industriales argentinos afirmó que la producción se ubica un 10 por ciento por debajo de 2022, con caídas más profundas en otros sectores, que llegan al 30 por ciento, y enfatizó que la pérdida de empleos registrados desde la asunción de Javier Milei llega a más de 90 mil.
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