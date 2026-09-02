La UIA pidió "dejar atrás las agresiones" pero Luis Caputo volvió a descalificar a la industria nacional

“El sector industrial, la UIA, pide un puente. Un puente entre la economía que estamos dejando atrás y la economía competitiva que queremos construir”, señaló Rappallini, precisando que ese puente “incluye reconstruir el crédito, acelerar la reducción del costo argentino, combatir la competencia desleal y el contrabando”.

También “garantizar el abastecimiento de la energía a precios competitivos en todo el territorio nacional, facilitar la baja de la morosidad, generar la infraestructura necesaria para exportar y consolidar la modernización laboral”.

Martín Rappallini fue el principal orador en el acto por el Día de la Industria.

“Un país puede tener capital, incluso recursos naturales y, en consecuencia, riqueza acumulada, pero cuando pierde su capacidad de transformar, también pierde su capacidad de generar riqueza”, remarcó el empresario.

Para Rappallini, “cuando abrimos la economía, proceso necesario para la integración, no ponemos al 100 por ciento de la economía argentina a competir con el mundo; ponemos a competir principalmente al 25 por ciento que produce bienes y servicios transables”, dijo, señalando que “dentro de ese sector está gran parte de nuestra industria. Por eso la competitividad internacional es la condición concreta bajo la cual producimos”.

Sin embargo, advirtió que “la industria queda expuesta a precios internacionales, pero sigue pagando costos argentinos” y señaló que “si es la industria la que enfrenta la exigencia de la apertura, también es la industria la que necesita las condiciones y las herramientas para atravesar la transformación”.

En otro párrafo de su alocución, el representante de los industriales argentinos afirmó que la producción se ubica un 10 por ciento por debajo de 2022, con caídas más profundas en otros sectores, que llegan al 30 por ciento, y enfatizó que la pérdida de empleos registrados desde la asunción de Javier Milei llega a más de 90 mil.