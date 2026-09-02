Se rompió el techo del hotel de Retiro en el que hablará Javier Milei
Un inesperado incidente en el hotel Sheraton de Retiro provocó una gran fuga de agua a horas del discurso de cierre del presidente Javier Milei en la cumbre.
El presidente Javier Milei tiene programado cerrar un importante foro internacional esta tarde en Retiro, pero el evento sufrió un grave percance. El techo del reconocido hotel Sheraton se rompió sorpresivamente y provocó una intensa fuga de agua que se extendió durante media hora en las instalaciones del lujoso complejo porteño.
¿Se hace la cumbre en el Sheraton con Javier Milei?
A pesar del enorme inconveniente estructural que generó preocupación entre los organizadores y asistentes, el cronograma oficial del foro "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas" no cambió. La presentación del mandatario nacional está prevista para las 18:00 horas, en lo que marcará su regreso a las exposiciones masivas tras un período de agenda enfocada en la Casa Rosada.
La cumbre internacional libertaria reúne a la plana mayor del oficialismo. El evento cuenta con las participaciones destacadas del ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Con este discurso de clausura frente a economistas y dirigentes de la región, el Jefe de Estado intentará consolidar el firme respaldo hacia las actuales reformas estructurales de su Gobierno.
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