Se rompió el techo del hotel de Retiro en el que hablará Javier Milei

La cumbre internacional libertaria reúne a la plana mayor del oficialismo. El evento cuenta con las participaciones destacadas del ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Con este discurso de clausura frente a economistas y dirigentes de la región, el Jefe de Estado intentará consolidar el firme respaldo hacia las actuales reformas estructurales de su Gobierno.