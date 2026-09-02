Javier Milei no respetó al INADI y cambió el Día de la Raza
El Gobierno nacional volvió a llamar Día de la Raza a la efeméride del 12 de octubre en sus canales oficiales, ignorando el decreto vigente desde el 2010.
A través de un comunicado oficial, la administración de Javier Milei denominó nuevamente Día de la Raza al feriado del 12 de octubre. Esta polémica decisión del Gobierno deja atrás el concepto de diversidad cultural, ignorando la normativa establecida previamente por el INADI y un histórico decreto presidencial.
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El rechazo al INADI y al decreto vigente
Hasta el año 2010, la fecha conmemoraba oficialmente la llegada de Cristóbal Colón a América. Sin embargo, mediante el Decreto 1584, la entonces presidenta Cristina Kirchner modificó su nombre por el de "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". Esta histórica medida fue impulsada por un proyecto formal del INADI, argumentando que la división de la humanidad en "razas" carece de absoluta validez científica y su utilización sólo favorece a las reivindicaciones racistas.
A pesar de que actualmente falta la firma del decreto para modificar la ley, la Casa Rosada publicó una gacetilla institucional y un video afirmando: "Hoy, 12 de octubre, se conmemora el Día de la Raza, fecha que recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América". Este accionar marca un fuerte cambio de postura oficial, retomando el proceso de homogeneización cultural que prioriza la figura europea.
Qué pasa con el feriado en otros países tras la decisión de Javier Milei
La postura adoptada por la gestión de Javier Milei va a contramano de la tendencia mayoritaria en gran parte de América Latina. En países como México, Chile, Ecuador o Uruguay se utilizan denominaciones más modernas que destacan la interculturalidad, el encuentro entre dos mundos o la plurinacionalidad.
En la actualidad, solamente Colombia, Honduras y El Salvador mantienen el viejo nombre para la efeméride, mientras que España lo celebra tradicionalmente como el "Día de la Hispanidad". La repentina medida del gobierno argentino reavivó un profundo debate nacional sobre el reconocimiento, los derechos y la invisibilización de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
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