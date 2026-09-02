Javier Milei no respetó al INADI y cambió el Día de la Raza

El rechazo al INADI y al decreto vigente

Hasta el año 2010, la fecha conmemoraba oficialmente la llegada de Cristóbal Colón a América. Sin embargo, mediante el Decreto 1584, la entonces presidenta Cristina Kirchner modificó su nombre por el de "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". Esta histórica medida fue impulsada por un proyecto formal del INADI, argumentando que la división de la humanidad en "razas" carece de absoluta validez científica y su utilización sólo favorece a las reivindicaciones racistas.