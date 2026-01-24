La UTA quedó al borde de un paro de colectivos tras otro fracaso en las negociaciones con las empresas
La Unión Tranviarios Automotor se declaró en estado de alerta y advirtió que podría convocar a un paro de colectivos de hasta 48 horas si no hay acuerdo en la próxima audiencia.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), organización sindical que representa a los conductores de autobuses de corta y media distancia, se encuentra en estado de alerta tras el fracaso de las conversaciones salariales y ha advertido sobre una acción de protesta que podría interrumpir el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) si no se logra un entendimiento con las cámaras empresariales y el Gobierno.
La más reciente audiencia paritaria entre la UTA y las cámaras empresariales del sector automotor finalizó sin un consenso respecto a la revisión salarial para 2026. En la reunión, convocada por la Secretaría de Trabajo, las partes no pudieron acortar distancias, luego de varias rondas de diálogo que ya se habían visto interrumpidas en oportunidades previas. El gremio rechazó completamente la propuesta de las empresas, que establecía un aumento de solo el 1% mensual, al considerarla inadecuada frente a la inflación y la situación económica de los trabajadores. Según la UTA, la oferta no cubre los gastos esenciales de los conductores y acentúa la pérdida de poder adquisitivo que vienen experimentando desde hace meses.
Desde el ámbito empresarial, en cambio, sostienen que la posibilidad de mejorar los salarios está limitada por una complicada situación financiera del sistema de transporte, con demoras en el desembolso de subsidios estatales y problemas para cubrir los costos operativos. Este panorama, advierten, afecta a un gran número de empresas que operan en el AMBA, muchas de las cuales están “al límite de la quiebra” si no se actualiza la estructura de costos.
Ante la ausencia de progresos, la Secretaría de Trabajo optó por declarar un cuarto intermedio en las negociaciones hasta el martes 27 de enero, fecha en que se realizará una nueva audiencia de forma virtual. La UTA reafirmó su estado de alerta y movilización, advirtiendo que, si en ese encuentro no se consigue un acuerdo con respuestas concretas sobre la recuperación salarial, el plan de lucha podría incluir una interrupción total del servicio de autobuses en el AMBA.
El sindicato no precisó una fecha exacta para la medida de fuerza, pero no descartó que, de mantenerse el conflicto, la huelga pueda llevarse a cabo en los próximos días o semanas y extenderse hasta por 48 horas, afectando a millones de usuarios que dependen del transporte automotor para sus traslados cotidianos.
Una eventual interrupción del servicio de autobuses en el AMBA tendría una fuerte repercusión social, dado que la mayoría de los pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano utiliza este medio para trasladarse a sus trabajos, centros educativos y otras actividades diarias. La advertencia del sindicato generó preocupación entre usuarios y autoridades, ante la posibilidad de cortes en un servicio esencial.
