La UTA quedó al borde de un paro de colectivos tras otro fracaso en las negociaciones con las empresas

La más reciente audiencia paritaria entre la UTA y las cámaras empresariales del sector automotor finalizó sin un consenso respecto a la revisión salarial para 2026. En la reunión, convocada por la Secretaría de Trabajo, las partes no pudieron acortar distancias, luego de varias rondas de diálogo que ya se habían visto interrumpidas en oportunidades previas. El gremio rechazó completamente la propuesta de las empresas, que establecía un aumento de solo el 1% mensual, al considerarla inadecuada frente a la inflación y la situación económica de los trabajadores. Según la UTA, la oferta no cubre los gastos esenciales de los conductores y acentúa la pérdida de poder adquisitivo que vienen experimentando desde hace meses.