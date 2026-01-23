Alarma en Punta Cana: la mujer de Julio Iglesias viajó de urgencia tras un llamado inquietante de su personal

En ese contexto, López aseguró que la esposa del cantante "ha decidido reunirse con Julio porque el personal que está junto a él le ha comunicado que la situación es muy muy delicada".

Denuncia a Julio Iglesias: las aberrantes declaraciones de las víctimas

julio iglesias

Una de las mujeres se refiere a la residencia de Julio Iglesias en Punta Cana, en República Dominicana, donde el artista de 77 años pasa parte del tiempo, como “la casita del terror”. Según relató y se lee en el artículo que lleva la firma de cinco periodistas, era llamada con frecuencia a la habitación del artista tras finalizar la jornada laboral, y fue agredida con penetraciones no consentidas, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. “Me sentía como un objeto”, relató.

Estos episodios se producían, según su versión, casi siempre con la presencia y participación de otra empleada que ocupaba un puesto jerárquicamente superior.

Además, la otra, que trabajó como fisioterapeuta personal, asegura haber recibido besos forzados y tocamientos en el pecho en contra de su voluntad, tanto en la playa como en la piscina de la villa de Punta Cana. También denuncia humillaciones públicas, insultos y un trato intimidatorio durante su jornada laboral.

En el artículo detallan que el cantante no respondió hasta el momento a ninguno de los intentos por contactar con él o sus representantes legales. Por su parte, la Agencia EFE también trató de obtener la versión del entorno del Iglesias, pero no hubo respuestas.