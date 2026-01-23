El Gobierno calificó como "muy fructífero" el viaje de Javier Milei al Foro de Davos

“Esto no es trivial, ya que ayuda enormemente a atraer inversiones en la economía real, que es lo que el país necesita para generar más empleo y mejores salarios”, concluyó Caputo luego de más de dos años de gestión libertaria que, según datos oficiales, es el primer gobierno de los últimos periodos con desinversión extranjera directa.

La agenda de Javier Milei

Tras su retorno a Buenos Aires, que se concretó a primera hora de la mañana de este viernes, Javier Milei retomará la agenda local para continuar con el denominado ‘Tour de la Gratitud’, visitando Mar del Plata el martes próximo, donde dirá presente en La Derecha Fest, recorrerá el centro de la ciudad costera y hasta concurrirá al teatro.

javier milei acto

Fuentes libertarias indicaron el Presidente se encontrará con el público marplatense y los turistas será a partir de las 20.30 en la esquina de Güemes y Avellaneda de La Feliz, donde agradecerá el acompañamiento a “los avances del proceso de transformación que impulsa el Gobierno”.

También está previsto que en la noche concurra al Teatro Roxi para presenciar “Fátima universal”, el show de humor político, con guiños libertarios, de su exnovia Fátima Flores, quien lo invitó especialmente a una de las funciones.