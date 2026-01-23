El Gobierno calificó como "muy fructífero" el viaje de Javier Milei al Foro de Davos
Así lo aseguró el ministro Luis Caputo, para quien el Presidente sigue consolidándose “como referente y líder mundial de las ideas de la libertad”.
Como “muy fructífero” fue calificado el viaje de Javier Milei al Foro Económico Mundial de Davos, donde el mandatario dio un discurso “teórico” a favor del libre mercado y en contra del socialismo, se integró al Consejo de la Paz que tiene a Donald Trump como líder y se reunió con CEOs globales que lo escucharon atentamente.
En cuanto al Presidente, lo “fructífero” radica en que trajo consigo lo que fue a buscar a Suiza: la palmadita en la espalda de mandatario de los Estados Unidos, una significativa escena que recorrió el mundo.
Por el lado de las inversiones extranjeras que traerían consigo una “lluvia de dólares”, tan prometida durante los dos años gestión mileísta, nada en concreto, ni siquiera nuevas promesas que estiren un poco más la ilusión anarcocapitalista.
El balance de Luis Caputo sobre el viaje a Davos
“Ya de vuelta en el Ministerio. Muy fructífero viaje a Davos”, publicó en redes sociales el ministro Luis Caputo, quien fue parte de la delegación y logró una nueva reunión bilateral con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.
Para el titular del Palacio del Hacienda, “el Presidente se sigue consolidando como referente y líder mundial de las ideas de la libertad. Cada vez más respetado y escuchado”, lo que -según su perspectiva- es “ayuda enormemente a atraer inversiones” que, por ahora, no aparecen.
“Esto no es trivial, ya que ayuda enormemente a atraer inversiones en la economía real, que es lo que el país necesita para generar más empleo y mejores salarios”, concluyó Caputo luego de más de dos años de gestión libertaria que, según datos oficiales, es el primer gobierno de los últimos periodos con desinversión extranjera directa.
La agenda de Javier Milei
Tras su retorno a Buenos Aires, que se concretó a primera hora de la mañana de este viernes, Javier Milei retomará la agenda local para continuar con el denominado ‘Tour de la Gratitud’, visitando Mar del Plata el martes próximo, donde dirá presente en La Derecha Fest, recorrerá el centro de la ciudad costera y hasta concurrirá al teatro.
Fuentes libertarias indicaron el Presidente se encontrará con el público marplatense y los turistas será a partir de las 20.30 en la esquina de Güemes y Avellaneda de La Feliz, donde agradecerá el acompañamiento a “los avances del proceso de transformación que impulsa el Gobierno”.
También está previsto que en la noche concurra al Teatro Roxi para presenciar “Fátima universal”, el show de humor político, con guiños libertarios, de su exnovia Fátima Flores, quien lo invitó especialmente a una de las funciones.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario