Alerta naranja por fuertes tormentas este sábado: la advertencia apunta a Buenos Aires y otras 9 provincias
Si bien la alarma naranja aplica sólo a uno de ellos, son 10 los territorios argentinos que tendrán un clima complicado este 24 de enero. Los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por fuertes tormentas para diversas regiones del país este sábado.
Aunque se prevé un arranque de fin de semana con cielo cubierto en gran parte del territorio, el organismo aclaró que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no se verá afectado por lluvias, a diferencia de otros sectores de la provincia de Buenos Aires que sí registrarán precipitaciones.
Ante este escenario, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones para la población en las zonas bajo alerta.
Se esperan fuertes tormentas en La Pampa
En relación a esta provincia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y 9 provincias más
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa y Buenos Aires.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario