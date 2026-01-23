Incendios en Chubut: piden la remoción de autoridades del Parque Nacional Los Alerces

Durante semanas no se tomaron medidas contundentes para su contención, lo que derivó en una expansión descontrolada a partir de enero, se advierte. “Este escenario extremo no puede atribuirse a un hecho imprevisible, sino que es la consecuencia directa de una cadena previa de omisiones y errores de conducción”, afirma la Cámara.

Finalmente, solicita una auditoría independiente, la designación de nuevas autoridades con experiencia en manejo de incendios forestales, la implementación de un sistema de información pública y obligatoria y la convocatoria urgente a una mesa regional participativa.

camara turismo chubut 1

camara turismo chubut 2

camara turismo chubut 3