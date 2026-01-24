Giro en la causa por la muerte de Jeremías Monzón: detuvieron a la madre de la adolescente acusada

Imágenes escalofriantes del asesinato

Hace varios días trascendió un escalofriante video en el que se ve y se escucha a los asesinos del chico de 15 años cometiendo el aberrante crimen, que ellos mismos grabaron.

En las imágenes viralizadas en redes sociales y a través de canales de difusión como Whatsapp y Telegram, se ve a Jeremías gritando de dolor y a sus verdugos, la adolescente de 16 años y dos varones de 14 y 15, golpeándolo y cortándolo mientras le exigen el teléfono celular y le reclaman unos presuntos “videos”.

“¿Dónde tenés los videos?”, le preguntan con insistencia. “Estoy sangrando”, responde Jeremías. “En el celu”, responde. “¿Tenés los videos ahí, sí o no? Dale. Poné la contraseña del celular”, le reclaman. Él da la clave y, en ese momento, se puede escuchar la voz de quien era su novia: “Matalo”, pide.

Antes, los los captores le peguntan a su víctima: “¿A quién le pasaste los videos?” Jeremías responde: “No tengo videos de nada". Entonces, uno de los asesinos le dice a otro: “Ya está, dejalo”. Pero la ahora detenida da la orden fatal: “No, no. Sigue vivo, mátenlo. Cortale el cuello…” Y ríe. “Ya está, lo maté, le di en el cora”, le responde su cómplice, mientras los tres ríen y cantan.