La dura respuesta de Victoria Villarruel a Lali Espósito por sus dichos tras las PASO

victoria villarruel lali

Al ser consultada por la posición de Lali, quien afirmó que el resultado de las PASO le parecía “triste y peligroso”, la candidata espetó: “La opinión de Lali no es desinteresada”.

“Lali, vos te llenás la billetera con el Estado. Puedo entender y es respetable tu opinión como ciudadana, pero desde el momento en que vos recibís dinero público por los recitales que das, lógicamente tenés interés en seguir sosteniéndote la billetera”, agregó en un móvil de Crónica.

Por último, la compañera de fórmula de Javier Milei subió el tono de su declaración y desestimó a la artista: “No me parece un tema importante y menos cuando hay gente que la está pasando muy mal. Lali, saludos para vos y seguí haciendo discos, porque de política parece que no tenés mucho para decir”.

Qué dijo Lali Espósito de Milei

El domingo 13 de agosto por la noche, al conocerse los resultados de las elecciones PASO en las que Javier Milei se posicionó como primera fuerza nacional con el 30,04% de los votos, Lali publicó en su cuenta de X (exTwitter) una conclusión personal sintética: “Qué peligroso. Qué triste”.

Tras recibir numerosas respuestas y agresiones, principalmente por parte de los votantes de La Libertad Avanza, la cantante amplió su posición al día siguiente. “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un antiderecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente”, comenzó.

“Nos malacostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente”, continuó.

Por último, Lali comentó: “Podría no opinar nada, obvio. Es lo más ‘cómodo’, pero no soy así, así que… ¡Sí! Para mí es realmente triste y peligroso votar a un antiderecho semejante. Eso opino. Igual tranquis, que soy una ciudadana angustiada, no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos”.