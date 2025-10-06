Las 10 contradicciones que derrumbaron la candidatura de José Luis Espert

2. Los dólares que no ingresaron

Como prestador de servicios al exterior, debía liquidar esos fondos en el mercado oficial, según lo establece la norma A6770 del Banco Central. No hay evidencia de que lo haya hecho.

3. El recorrido del dinero

La transferencia no fue realizada por la compañía minera mencionada por Espert, sino por una empresa del sector aeronáutico. Además, el dinero habría pasado por criptomonedas (plataforma OKX) y por varias entidades financieras antes de llegar a destino.

ESPERT

4. El adelanto sin devolución

El ahora excandidato a diputado de La Libertad Avanza explicó que el acuerdo se frustró por la pandemia, pero nunca precisó si devolvió el pago recibido. Especialistas señalan que los 200 mil dólares superan incluso los honorarios que algunos expresidentes de Estados Unidos cobran por conferencias privadas.

5. La cercanía negada

Aunque Espert dijo haber visto a Machado solo una vez, registros de vuelo muestran que compartieron al menos cinco viajes en avión privado. Su exjefa de prensa confirmó que las reuniones entre ambos eran frecuentes y que el empresario participaba activamente en decisiones de campaña.

espert vuelos machado

6. Gastos no declarados

Los vuelos privados, valuados en unos 350 mil dólares, nunca fueron incluidos como aportes de campaña. En los informes oficiales, el partido de José Luis Espert declaró "cero pesos" en contribuciones privadas.

espert fred machado y el avion

7. Su relación con Fred Machado

Ante la Justicia, el economista lo presentó como un simple simpatizante. Sin embargo, testigos indicaron que el empresario financiaba combustible, salarios de pilotos e incluso intentó ofrecerle la vicepresidencia a Marcelo Longobardi, moviéndose como un verdadero operador político.

longobardi

8. El patrimonio bajo la lupa

Espert atribuyó su mejora económica a una herencia paterna, pero su exvocera sostuvo que su nivel de vida creció notablemente tras recibir dinero de Machado. Mencionó la compra de un BMW valuado en 90 mil dólares y una vivienda en Beccar.

9. La camioneta blindada

Nunca aclaró por qué tenía a disposición un vehículo blindado provisto por Machado, con dos cédulas azules a su nombre, que recibió una balacera que nunca fue denunciado.

espert sobre video pileta fred machado

10. La cuenta sin declarar

El economista afirmó que los 200 mil dólares se depositaron en una cuenta suya en Estados Unidos, declarada ante la AFIP. Sin embargo, su declaración jurada de 2022 no registraba ninguna cuenta en el exterior, lo que sugiere que esa información fue omitida.