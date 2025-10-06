Las 10 contradicciones que derrumbaron la candidatura de José Luis Espert
El economista intentó despegarse del empresario narco Fred Machado, pero sus propias declaraciones no conformaron a nadie y dieron lugar a su salida.
Cuando se conoció la existencia de un documento que acreditaba las transferencias de Fred Machado a José Luis Espert, que forma parte de la investigación que lleva adelante la Justicia de Estados Unidos, las explicaciones públicas del diputado libertario resultaron inconsistentes y cambiantes, lo que terminó precipitando su renuncia a la candidatura en la provincia de Buenos Aires.
Una investigación de Página/12 desarmó el entramado de mentiras del relato de Espert y detectó al menos diez contradicciones entre sus declaraciones y los hechos comprobados, que van desde pagos sin respaldo documental hasta vínculos políticos y financieros no declarados.
El informe desmonta la versión del economista y deja en evidencia su cercanía con Fred Machado, empresario detenido por lavado de dinero y contrabando, a la espera de su extradición, quien actuaba como financista y operador dentro de su entorno político.
Las diez contradicciones de José Luis Espert sobre su relación con Fred Machado
1. El contrato fantasma
El economista libertario aseguró que los 200 mil dólares que recibió fueron un anticipo por tareas de asesoramiento. Sin embargo, nunca presentó el contrato que acreditara ese supuesto trabajo. No existe ningún documento que respalde la operación.
2. Los dólares que no ingresaron
Como prestador de servicios al exterior, debía liquidar esos fondos en el mercado oficial, según lo establece la norma A6770 del Banco Central. No hay evidencia de que lo haya hecho.
3. El recorrido del dinero
La transferencia no fue realizada por la compañía minera mencionada por Espert, sino por una empresa del sector aeronáutico. Además, el dinero habría pasado por criptomonedas (plataforma OKX) y por varias entidades financieras antes de llegar a destino.
4. El adelanto sin devolución
El ahora excandidato a diputado de La Libertad Avanza explicó que el acuerdo se frustró por la pandemia, pero nunca precisó si devolvió el pago recibido. Especialistas señalan que los 200 mil dólares superan incluso los honorarios que algunos expresidentes de Estados Unidos cobran por conferencias privadas.
5. La cercanía negada
Aunque Espert dijo haber visto a Machado solo una vez, registros de vuelo muestran que compartieron al menos cinco viajes en avión privado. Su exjefa de prensa confirmó que las reuniones entre ambos eran frecuentes y que el empresario participaba activamente en decisiones de campaña.
6. Gastos no declarados
Los vuelos privados, valuados en unos 350 mil dólares, nunca fueron incluidos como aportes de campaña. En los informes oficiales, el partido de José Luis Espert declaró "cero pesos" en contribuciones privadas.
7. Su relación con Fred Machado
Ante la Justicia, el economista lo presentó como un simple simpatizante. Sin embargo, testigos indicaron que el empresario financiaba combustible, salarios de pilotos e incluso intentó ofrecerle la vicepresidencia a Marcelo Longobardi, moviéndose como un verdadero operador político.
8. El patrimonio bajo la lupa
Espert atribuyó su mejora económica a una herencia paterna, pero su exvocera sostuvo que su nivel de vida creció notablemente tras recibir dinero de Machado. Mencionó la compra de un BMW valuado en 90 mil dólares y una vivienda en Beccar.
9. La camioneta blindada
Nunca aclaró por qué tenía a disposición un vehículo blindado provisto por Machado, con dos cédulas azules a su nombre, que recibió una balacera que nunca fue denunciado.
10. La cuenta sin declarar
El economista afirmó que los 200 mil dólares se depositaron en una cuenta suya en Estados Unidos, declarada ante la AFIP. Sin embargo, su declaración jurada de 2022 no registraba ninguna cuenta en el exterior, lo que sugiere que esa información fue omitida.
