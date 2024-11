Las amenazas de Rafael Di Zeo a Patricia Bullrich: "Vamos a la guerra"

"¿Qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. Que haga lo que quiera. Es una boluda. Si esto es de vivo. No hablamos más, no hablamos más, hagan lo que quieran. Me chupa la p.... entrar a la cancha. Me gusta más la guerra que entrar a la cancha”, dice el líder de la barra en un mensaje enviado a un tal Walter.

“Cuando vayan a la cancha les vamos a pegar a los del Ministerio. Le vamos a hacer eso”, asegura Di Zeo en otro tramo del audio.

Además, Rafa cuenta cómo en otras oportunidades pactaba la entrega de otros hinchas al derecho de admisión con las autoridades que estaban a cargo de dar seguridad a los partidos de fútbol.

“Vos me decís 'Flaco, tenemos que hacer algo acá por este quilombo'. Listo, dale. Yo te doy tres nombres y los sacás en todos lados, boludo. Y quedás bien. Y te puedo conseguir otras cosas. Pero si no hablamos. Y si la señora (Patricia Bullrich) sigue haciendo lo que ella quiere de esa manera, bueno, que lo haga de esa manera... Nosotros a vamos a hacer la nuestra, boludo, vamos a hacerle quilombo a Tribuna Segura”, sentenció el jefe de barra "xeneize".

La respuesta de Patricia Bullirch

Como acostumbran los funcionarios del Gobierno de Javier Milei, la ministra de Seguridad utilizó sus redes sociales para salir al cruce del histórico barrabrava de Boca.

"Di Zeo, a mí no me amenaza nadie. Ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública", disparó la funcionaria.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1852416048030724211&partner=&hide_thread=false



Ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública. https://t.co/BaG8n6IbUu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 1, 2024