"Las inversiones no llegan solas, hay que ir a buscarlas": Claudio Vidal firmó un nuevo contrato en Santa Cruz

El cronograma operativo iniciará con relevamientos ambientales, mensuras, revisión de infraestructura existente y reprocesamiento de datos sísmicos. Según el plan de trabajo acordado:

Primer pozo: La perforación del pozo exploratorio inicial está prevista para el primer semestre de 2027 .

Segundo pozo: Quedó comprometido para 2028 .

Capacitación: Especialistas canadienses instruirán a trabajadores locales en la técnica multilateral.

Prioridad de empleo local y cumplimiento de la Ley 90/10

Uno de los ejes centrales del acuerdo radica en la absorción de mano de obra santacruceña, con especial foco en la reincorporación de los trabajadores que quedaron cesantes tras la reestructuración y salida de YPF en las áreas convencionales.

Cumplimiento normativo: La compañía asumió el compromiso de acatar la Ley Provincial 90/10 de empleo local.

Prioridad laboral: Se dará preferencia a los operarios con experiencia previa en el sector que aguardan por la reactivación de los yacimientos.

Impacto regional: El proyecto traccionará la demanda de proveedores de insumos y servicios en Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia.

Inversiones internacionales y desarrollo no convencional

Durante la presentación, Vidal defendió las misiones al exterior realizadas por su gestión en busca de capitales para la provincia: "Las inversiones no llegan solas al país ni a la provincia, hay que ir a buscarlas. Hay que demostrar que hay responsabilidad y compromiso", afirmó.

El mandatario repasó avances en otros frentes estratégicos:

Canadá: Gestión que derivó en la llegada de Alianza Petrolera y sus socios canadienses.

China: Avances para la reactivación de las represas sobre el Río Santa Cruz, que actualmente emplean a más de 220 trabajadores.

Estados Unidos y Francia: Gestiones enfocadas en captar inversiones para el desarrollo turístico y el sector pesquero.

Por último, el gobernador anticipó que el Ejecutivo provincial mantiene conversaciones avanzadas con firmas estadounidenses y grupos nacionales para concretar nuevos acuerdos en el ámbito petrolero, tanto en áreas tradicionales como en desarrollos no convencionales dentro de la cuenca.