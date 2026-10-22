El emotivo recuerdo de Lionel Messi sobre su padre tras recibir el Premio Princesa de Asturias

Lionel Messi, sobre lo que significa recibir el Premio Princesa de Asturias y el valor que le daba su papá:"Para ser honesto, estoy muy feliz. De hecho, MI PADRE ESTABA MUY ILUSIONADO CON ESTE PREMIO. Sabíamos que sería difícil estar por los partidos que tenía, pero él INSISTIÓ MUCHO PARA QUE VINIÉRAMOS aquí estos días y recibiera el premio.Este premio va más allá de lo que una persona hace dentro del campo, o de lo que he hecho durante toda mi carrera profesional.La verdad que él estaba muy feliz con este reconocimiento, así que seguramente que también lo está disfrutando." https://t.co/9QEYlF0j5E