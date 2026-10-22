El emotivo recuerdo de Lionel Messi sobre su padre tras recibir el Premio Princesa de Asturias
En Oviedo, el capitán de la Selección Argentina fue galardonado con el prestigioso reconocimiento internacional y le dedicó palabras llenas de afecto a su padre, fallecido meses atrás.
Lionel Messi sumó una nueva y prestigiosa distinción a su inigualable carrera deportiva. En la jornada de este jueves, el astro rosarino fue condecorado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en Oviedo, España, uno de los galardones más trascendentes del planeta al reconocer no solo los logros dentro del campo de juego, sino también el impacto social, humano y la labor solidaria de los deportistas a lo largo de los años.
Recibido por una verdadera multitud que colmó las calles asturianas, el delantero de 39 años brindó una emotiva entrevista en la que recordó con profunda sensibilidad a su padre Jorge, fallecido meses atrás, quien había sido el principal impulsor para que el futbolista viajara a España a recibir la estatuilla a pesar de la exigente agenda de partidos con el Inter Miami.
El emotivo recuerdo de Lionel Messi sobre su padre Jorge tras recibir el Premio Princesa de Asturias
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"Estoy muy feliz. De hecho, mi padre estaba muy ilusionado con este premio. Sabíamos que era difícil venir por los partidos que tenía y él insistía mucho para que viniéramos a pasar estos días, a recibirlo por el significado de este premio, que va más allá de lo que hace uno dentro de la cancha", expresó emocionado el capitán albiceleste.
Asimismo, la Pulga rememoró las enseñanzas cotidianas que le dejó en su formación deportiva y personal: "Me decía que agarrara la pelota y que lo intentara, salga bien o mal. Que no me quede con eso, que siempre había una jugada más...", confesó sobre los consejos de su infancia. Para cerrar su sentido testimonio, Messi se mostró convencido de que su padre estuvo presente en espíritu durante la ceremonia: "Él estaba muy feliz con este reconocimiento, así que esté donde esté, lo estará disfrutando también", concluyó.
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