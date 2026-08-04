Femicidio de Mailén Antonich: la familia de la joven aseguró que existió un plan para matarla

Mariscal también señaló que el celular de su hija no apareció y que en el lugar donde fue encontrado el cuerpo había restos de alcohol. Estaba envuelto en una frazada, detrás de la casilla donde dormían los serenos del predio y atado de pies y manos. Un tambor metálico de 200 litros con restos de incineración fue hallado a pocos metros del cadáver y quedó bajo análisis de la Policía Científica. Además, los dos detenidos presentaban lesiones compatibles con un intento de defensa de la víctima.

Desde la fiscalía N°7 de Mar del Plata intentarán definir la secuencia de los hechos y la mecánica del femicidio, después del resultado de la autopsia: Mailén murió de un paro cardíaco derivado de una hemorragia producto de una herida de arma blanca en la zona cervical.

Agustín Bartolomé Díaz (26) y José Luis Aquino (27) fueron indagados por el femicidio pero hicieron uso de su derecho de negarse a declarar.