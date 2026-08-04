Femicidio de Mailén Antonich: la familia de la joven aseguró que existió un plan para matarla
La autopsia preliminar indicó que murió por un corte en la zona cervical.
Mientras avanza la investigación para esclarecer el femicidio de Juana Mailén Antonich, la familia de la joven asesinada en Mar del Plata asegura que hay un tercer asesino suelto y que el crimen fue premeditado.
“Organizaron esto para matarla, creemos que hubo un tercer asesino”, afirmó la mamá de la víctima, María de los Ángeles Mariscal, en declaraciones al diario La Capital de Mar del Plata. La noche del sábado los hermanos Mailén salieron a buscarla y uno de ellos la encontró “debajo de uno de esos contenedores envuelta en una sábana”. La madre, en ese momento, viajaba desde Buenos Aires —donde reside actualmente— hacia la ciudad balnearia, tras enterarse de la desaparición de su hija.
La mujer relató además que Mailén se había separado del padre de su primera hija, de 6 años, y era madre soltera de una bebé de un año, por lo que buscaba trabajo para sostener a las dos niñas. “Ella vivía en un terreno del barrio Las Heras con dos de sus hermanos y las hijas. Quería estudiar para ser maestra jardinera, pero primero tenía que terminar el secundario, que le faltaba un año y estaba en eso. También había hecho un curso de manipulación alimenticia y hacía limpieza en la discoteca Luna, los sábados a la noche”, contó Mariscal.
“En Facebook le enviaron una propuesta de trabajo del balneario, como que buscaban gente para el verano. Ella fue ahí engañada por estos dos que organizaron todo para matarla”, detalló respecto al viernes pasado, día en que salió de su domicilio hacia “Punta Mogotes Cero”. Antes de arribar, la víctima envió una foto solicitada para, supuestamente, gestionar un carnet. Luego de eso, un remisero pasó a buscarla y la llevó al encuentro de tres hombres que la esperaban.
Mariscal habló del día en que despidieron los restos de su hija e indicó que el cadáver llevaba colocada “una gasa en la frente” y que, al levantarla levemente, observó que “del lado izquierdo para atrás tenía toda la cara rajada”. A partir de esa descripción, planteó: “Para mí alguien la atacó de atrás cuando ella se defendía de alguien de frente”.
Mariscal también señaló que el celular de su hija no apareció y que en el lugar donde fue encontrado el cuerpo había restos de alcohol. Estaba envuelto en una frazada, detrás de la casilla donde dormían los serenos del predio y atado de pies y manos. Un tambor metálico de 200 litros con restos de incineración fue hallado a pocos metros del cadáver y quedó bajo análisis de la Policía Científica. Además, los dos detenidos presentaban lesiones compatibles con un intento de defensa de la víctima.
Desde la fiscalía N°7 de Mar del Plata intentarán definir la secuencia de los hechos y la mecánica del femicidio, después del resultado de la autopsia: Mailén murió de un paro cardíaco derivado de una hemorragia producto de una herida de arma blanca en la zona cervical.
Agustín Bartolomé Díaz (26) y José Luis Aquino (27) fueron indagados por el femicidio pero hicieron uso de su derecho de negarse a declarar.
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